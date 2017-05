Deputatul Radulescu, pus sub acuzare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor

Potrivit surselor citate, in urma cu aproximativ doua saptamani, procurorii i-au adus la cunostinta lui Catalin Radulescu atat acuzatia, cat si faptul ca are calitatea de suspect.Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-a sesizat din oficiu si a deschis in 14 martie dosar penal in cazul declaratiilor deputatului Catalin Radulescu, suspendat sase luni din PSD. Initial, procurorii au facut cercetari in rem, pentru tulburarea ordinii si linistii publice.Catalin Radulescu a fost, in 15 martie, la Parchetul instantei supreme, atunci fiind audiat in calitate de martor, in conditiile in care ancheta era in faza cercetarilor in rem.Dupa declaratiile lui Catalin Radulescu ca protestatarii din Piata Victoriei ar trebui alungati cu tunurile cu apa si cele referitoare la mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie, pe care este pregatit sa o foloseasca din nou, trei persoane din judetul Arges au solicitat Parchetului Curtii de Apel Pitesti sa se autosesizeze.Parchetul Curtii de Apel Pitesti a trimis atunci sesizarile la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Si Politia Judeteana Arges s-a autosesizat dupa declaratiile lui Radulescu, fiind facute verificari cu privire la respectarea Legii privind regimul armelor si munitiilor.Politistii argeseni au anulat, in 17 martie, permisul de port-arma al deputatului Catalin Radulescu, dupa ce au verificat, la locuinta acestuia, modul in care sunt detinute armele si au constatat ca parlamentarul pastra fara piedica mitraliera AKM pentru care nu avea dreptul de a detine munitie si au descoperit si munitie care nu se potriveste armei de vanatoare pe care Radulescu o detinea legal.