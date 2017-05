Aur si argint pentru elevii romani la Olimpiada Asiatica de Fizica. Romania, singura tara din afara Asiei, participanta pentru al treilea an consecutiv la competitie

Razvan Radu, elev in clasa a XII-a, a reusit sa obtina cel mai bun rezultat: medalia de aur. Medalii de argint au obtinut Anca Dragulescu - clasa a XII-a si Petru Cotrut - clasa a XI-a. Anca Dragulescu a primit si o distinctie speciala: Special Prize for the best result of a female contestant in Asian Physics Olympiad - premiul pentru cea mai creativa participanta la Olimpiada.Datorita rezultatelor foarte bune obtinute pana in prezent, Romania este singura tara din afara Asiei care a fost invitata, pentru al treilea an consecutiv, sa participe la Olimpiada."Am participat si anul trecut, cand m-am clasat pe locul doi pentru cea mai buna participanta (de gen feminin), asa ca, speram ca in acest an sa obtin marele premiu. Cred ca organizat0rii ofera un astfel de premiu tocmai pentru a incuraja cat mai multe fete sa participe la acest gen de olimpiade", a declarat Anca Dragulescu, intr-un interviu, dupa ceremonia de premiere.Pregatirea elevilor romani care au facut parte din echipa Romaniei a fost facuta prin intermediul programului privat "Hai la Olimpiada!"Interviu Anca Dragulescu: