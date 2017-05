UPDATE Chereches, aflat sub control judiciar, isi poate exercita atributiile functiei de primar - decizie definitiva a instantei

“Ma voi lupta pentru nevinovatia mea, pentru a-mi apara demnitatea si onoarea, imaginea care mi-a fost patata”, a spus Chereches miercuri dimineata intr-o interventie telefonica la Antena 3. “Este un pas spre normalitate si dreptate” a sustinut edilul din Baia Mare, acuzand ca “a fost cel putin indoielnic” faptul ca a fost arestat in dupa-amiaza zilei in care isi depusese candidatura pentru primarie.'Admite contestatia formulata de inculpat impotriva incheierii penale a Tribunalului Cluj si inlatura din continutul masurii preventive a controlului judiciar obligatia de a nu exercita functia de primar al municipiului Baia Mare si de a nu comunica in mod direct cu 4 martori', se arata in sentinta Curtii de Apel Cluj.Pe 27 aprilie 2016, Catalin Chereches a fost arestat pentru 30 de zile, printr-o sentinta a Tribunalului Cluj, pentru luare de mita in forma continuata, iar pe 5 iunie, el a fost ales din nou primar al municipiului Baia Mare, in timp ce se afla in stare de arest.Ulterior, Chereches a depus juramantul de primar, apoi a fost suspendat din functie, dupa care s-a aflat in arest la domiciliu si apoi sub control judiciar.