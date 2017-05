Angajatii Garzii de Mediu declanseaza greva generala pe termen nelimitat, indignati de inechitatile salariale din domeniul protectiei mediului

Valentin Neagoe, presedintele Sindicatului National al Garzii de Mediu, a declarat pentru News.ro ca angajatii din intreaga tara declanseaza, miercuri dimineata, la ora 8.00, greva generala pe termen nelimitat, nemultumiti ca au cele mai mici salarii din doneiul protectiei mediului.

"Inechitatile salariale sunt atat comparativ cu angajatii din Ministerul Mediului, cat si cu angajatii altor autoritati de control, cum este cazul comisarilor Garzii Forestiere. Spre exemplu,. salariul mediu net al unui comisar de mediu este de 1.500 de lei, in timp ce cel al unui comisar al Garzii Forestiere este de 4.000 de lei", a declarat pentru News.ro Valentin Neagoe.

Sursa citata a precizat ca angajatii vor veni la serviciu, dar vor sta in birouri fara sa desfasoare activitati de control sau de relatii cu publicul.

Liderul sindical a precizat ca, in masura in care vremea le va permite, angajatii vor protesta si in fata instituttiilor unde isi desfasoara activitatea pentru a atrage atentia asupra acestor inechitati salariale.

Potrivit unui comunicat de presa al sindicalistilor din cadrul Garzii de Mediu, "este de neinteles discrepanta intre importanta care se acorda la nivel global problemelor legate de protectia mediului si modul in care sunt tratati in Romania cei care vegheaza la pastrarea unui mediu sanatos".

"Cu toate ca protectia mediului este un domeniu de importanta strategica, reprezentand o vulnerabilitate, un risc si o prioritate conform Strategiei Nationale de Aparare a tarii, angajatii Garzii Nationale de Mediu nu au mai beneficiat de o crestere salariala din anul 2009, fiind remunerati in prezent conform celei mai mici grile de salarizare din intregul sistem bugetar", se precizeaza in comunicatul citat.

Conform aceleiasi surse, pe intreaga perioada a grevei generale nu se vor desfasura activitatile specifice Garzii Nationale de Mediu si nu se va lucra cu publicul in niciun comisariat din tara. "Ne cerem scuze cetatenilor pentru aceasta disfunctionalitate", se mai arata in comunicat.

"Intram in greva, asa cum se va intampla in toata tara. Vom ramane in birouri, dar orice agent comercial care va avea treaba la noi va veni degeaba, pentru ca vom bloca intreaga activitate. Nu vom lucra cu publicul, nu vom face controale. Vom ramane in greva generala pana cand liderul nostru de sindicat de la Bucuresti va fi chemat la discutii. Ultima majorare de salariu in sistem a fost in 2008, iar din 2009 nu am primit un leu in plus. Faptul ca vom fi in greva ii va afecta pe cei care deruleaza proiecte pe fonduri europene, oamenii vor fi amanati, dar trebuie sa ne inteleaga in ce situatie ne aflam", a declarat pentru News.ro liderul de sindicat al Garzii de Mediu Vrancea, Corina Albu.

In judetul Vrancea sunt 11 angajati, inclusiv comisarul sef.

Si angajatii Garzii de Mediu Buzau au anuntat ca se vor afla miercuri in greva generala. Comisarii de mediu cer alinierea salariilor personalului Garzii Nationale de Mediu la nivelul salariilor colegilor din institutiile cu atributii similare, dar si imbunatatirea conditiilor de munca.

Greva generala vine dupa un protest spontan al comisarilor de mediu, care a avut loc in 26 aprilie. Atunci, angajatii Garzii de Mediu Vrancea au intrerupt programul de lucru pentru doua ore, in timp ce comisarii de la Buzau, care se aflau in institutie, au inchis usa de acces pe durata protestului.

Sindicalistii spun ca de la actiunea de luna trecuta guvernantii nu si-ar fi manifestat dorinta de a solutiona problemele existente in sistem, ceea ce i-a determinat pe comisarii de mediu la un protest radical, si anume greva generala.

Potrivit sindicalistilor, protestul se va incheia atunci cand angajatii Garzii de Mediu vor avea semnale de la guvernanti ca revendicarile lor sunt luate in seama.