Protest al studentilor Facultatii de Istorie, la evenimentul de la Universitate: De Ziua Europei nu ne lasati sa invatam! / Mihai Gadea acuza o campanie de fake news:)

Mai multi studenti ai Facultatii de Istorie au protestat, marti, pe esplanada cu statui de la Universitate, unde a avut loc evenimentul "Iubeste Europa! Fall in love with Europe", la care au luat parte si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si comisarul european Corina Cretu. Tinerii, care spun ca nu pot participa la cursuri din cauza zgomotului de la manifestarile organizate de municipalitate, au venit cu pancarte cu mesajul "De Ziua Europei, nu ne lasati sa invatam!", dupa ce sesizarile facute de conducerea facultatii catre Primaria Capitalei de a sista organizarea de evenimente in acest spatiu au ramas fara raspuns, scrie News.ro.



UPDATE 1 Mihai Gadea a invitat-o marti seara pe Gabriela Firea in studioul Antenei 3 si, vorbind despre un eveniment deosebit organizat pentru bucuresteni in colaborare cu colegii sai de la Radio Zu, a acuzat o campanie de "fake news" in ceea ce priveste concertul din Piata Universitatii.



UPDATE Primaria Bucuresti: Vom tine cont de doleantele Facultatii de Istorie si vom incerca sa remediem eventualele neajunsuri



Primaria Capitalei sustine ca evenimente precum concertul de marti din Piata Universitatii au mai fost organizate, fara sa intampine reclamatii, dar, pe viitor, municipalitatea va tine cont de doleantele Facultatii de Istorie si va incerca sa remedieze eventualele neajunsuri.



'Locatia respectiva a fost solicitata de Institutul European din Romania, care a dorit sa marcheze printr-un eveniment special Ziua Europei. De asemenea, mentionam ca astfel de manifestari cultural-artistice au mai fost organizate in locatie, neintampinand reclamatii. Va asiguram de toata disponibilitatea noastra, vom tine cont de doleantele institutiei si vom incerca sa remediem eventualele neajunsuri', se arata intr-un comunicat citat de Agerpres.



Evenimentul "Iubeste Europa! Fall in love with Europe", care a avut loc marti timp de mai multe ceasuri si care este continuat, dupa ora 19.00, cu mai multe concerte, a fost organizat de Centrul de Informare Europe Direct Bucuresti si de Institutul European din Romania - European Institute of Romania (IER), cu sprijinul Primariei Bucuresti prin Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti.





Imediat dupa deschiderea oficiala, la care au participat comisarul european Corina Cretu, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul Tineretului si Sportului, Marius Alexandru Dunca, si Stefan Popescu, consilierul ministrului Integrarii Europene, decanul Facultatii de Istorie, Florentina Nitu, a venit pentru a discuta direct cu edilul Bucurestiului.





Daca Florentina Nitu a facut apel ca sunetul sa fie redus, Gabriela Firea a sustinut ca astfel de evenimente au loc in toate capitalele europene si ca nu le poate cere copiilor care canta acest lucru.





O propunere a decanului facultatii a fost ca primarul sa traverseze bulevardul si sa intre in facultate pentru a se convinge de efectul pe care il are muzica din strada asupra cursurilor. Gabriela Firea nu a dat curs propunerii, a cerut "intelegere" si a afirmat ca organizatorii au fost cei care au vrut sa tina evenimentul in spatiul respectiv. Locul de desfasurare a evenimentului a fost ales de Institutul European din Romania, a confirmat marti directoarea Gabriela Dragan, iar costurile productiei au fost suportate de primarie.





De asemenea, mai multi studenti ai Facultatii de Istorie au mers pe esplanada cu pancarte, spunand ca nu pot participa la cursuri din cauza zgomotului. De altfel, ei au postat un mesaj si pe pagina de Facebook a facultatii, reclamand ca sesizarile facute de conducerea facultatii catre Primaria Capitalei de a sista organizarea de evenimente in acest spatiu au ramas fara raspuns.





"In astfel de conditii trebuie sa ne desfasuram cursurile la Facultatea de Istorie. Concertele continua in Piata Universitatii, iar raspunsul oficial de la Primaria Municipiului Bucuresti intarzie sa apara...", este mesajul care insoteste o filmare publicata marti dupa-amiaza pe pagina de Facebook a institutiei de invatamant.





Mai multe ansambluri folclorice formate din copii si reprezentand Romania, Italia si Grecia au sustinut spactacole, marti, pe scena amplasata in spatele statuii lui Mihai Viteazul. Cu o intarziere de o ora, cauzata de absenta invitatilor de marca, programul a inceput cu cei mai tineri dintre artisti.





Inmnul Europei a deschis oficial evenimentul. Pe rand, invitatii au urat "La multi ani!" Romaniei si Uniunii din care face parte si s-au prins intr-o hora impreuna cu ansamblul "Mugurel de Vlasca".





Ateliere mestesugaresti, concursuri de cunostinte, dar si de karaoke au facut parte din programul evenimentului, iar seara va fi marcata de concerte O-Zone, Inna, Carla's Dreams, Alexandra Stan, Antonia, Morandi, FlyProject si Akcent.





Profesorii de la Facultatea de Istorie a Univeritatii Bucuresti i-au reclamat si in februarie primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, ca nu isi pot desfasura activitatea din cauza poluarii fonice create de Festivalul Iubirii, organizat in Piata Universitatii, ei reclamand ca s-au confruntat cu astfel de situatii si anul trecut, cand au fost organizate evenimente similare, si ca au facut numeroase plangeri la Directia de Mediu a Primariei si la Politia locala, ramase fara rezultat.





Decanul Facultatii de Istorie, Florentina Nitu, a declarat, marti, pentru Agentia de presa News.ro ca primarul general al Bucurestiului da dovada de "rea credinta", dupa ce solicitarile facute in luna februarie de a nu mai fi organizate evenimente in fata institutiei de invatamant au ramas fara raspuns.





"Ma lupt din februarie sa interzic aceste evenimente aici. Este agresiune. Data trecuta, la memoriu, nu ne-a raspuns. Eu am preferat sa vin aici sa vorbesc cu dumneaei, pentru ca m-am gandit ca este dezinformata si a zis ca prefer sa nu o cred de rea credinta. M-am lamurit - este rea credinta", a declarat Florentina Nitu pentru News.ro, marti, cand a venit pe esplanada cu statui din fata Facultatii de Istorie pentru a discuta cu Gabriela Firea, aflata la evenimentul "Iubeste Europa!".





Decanul Facultatii de Istorie a mentionat ca institutia va face o petitie. "O sa avem si noi iesiri in presa. Vom face o petitie online, pe care o vom trimite peste tot in tara, pentru ca este lipsa de respect".