Noii prefecti de Bucuresti si Ilfov au depus juramintele de investire in functie

Noul prefect al municipiului Bucuresti, Adrian Petcu, si cel al judetului Ilfov, Cristian Ghincea, au depus, marti, juramintele de investire in functie la sediul Ministerului Afacerilor Interne, la eveniment fiind prezente si ministrul de Interne, Carmen Dan, si primarul Capitalei, Gabriela Firea, informeaza News.ro.





"Am depus astazi juramantul si am marcat instalarea mea ca al 13-lea prefect de Ilfov. Multi se sperie de acest numar, nu este si cazul meu. Am invatat ca vechii egipteni considerau ca acest numar este chiar norocos. Ca o ironie, am inceput administratie cu primarul orasului Voluntari, Florin Pandele, iar pana acum cateva momente am colaborat cu doamna primar general, Gabriela Firea. Vreau sa va asigur ca imi doresc foarte mult sa avem orelatie stransa, bazata pe legislatie si incredere reciproca in interesul cetateanului", a declarat noul prefect al judetului Ilfov, Cristian Ghincea.





La randul sau, Adrian Petcu, noul prefect al Capitalei, a spus ca vede ca pe "o provocare si o mare responsabilitate" pozitia sa.





La ceremonia de investitura au fost prezente si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan si primarul Capitalei, Gabriela Firea, dar si primarii de sectoare.





Adrian Petcu, in varsta de 43 de ani, a fost prefect al judetului Ilfov, functuie in care a fost numit in urma cu doi ani. Anterior, el a fost, pentru un an, consilier superior in Prefectura Ilfov.





In iulie anul trecut, presa a relatat ca Adrian Petcu a fost filmat fumand chiar in sediul Prefecturii, de fata cu jandarmii, filmuletul care a surprins incidentul fiind postat pe Facebook.





Conform celei mai recente declaratii de avere, completate in iulie 2016, Adrian Petcu detine, impreuna cu sotia sa, cote parti din trei terenuri intravilane in Sectorul 2 si un teren intravilan in Mogosoaia, toate achizitionate in anul 2004, precum si o casa de 150 mp. in Mogosoaia. El are si doua autoturisme, VW Golf si BMW X1. In anul 2015, el a vandut un autoturism pentru 7000 de euro.





Petcu are si datorii: un credit la BRD scadent in 2034 de 15.000 de euro si un imprumut de la o persoana fizica, Paula Raluca Soare, scadent in acest an, de 138.500 de euro.





El incasase in precedentul an fiscal urmatoarele venituri: 46.744 lei din salarii, 9.470 lei norma de hrana, 98.223 lei din chirii. Sotia lui obtinuse: 126.056 lei din salariu de la CSM, 8.025 lei din plata cu ora, 47.965 lei din diurna de detasare si 41.376 lei diferente salariale prin titlu executoriu de la Tribunalul Bucuresti. Din anul 1997, cand a absolvit Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, si pana in anul 2012, el a lucrat la S.C.BALKAN RO TRADE& CONSTRUCTION S.R.L.