Ancheta in Dolj, dupa ce doi batrani au fost inmormantati intr-o groapa comuna, fara slujba, inveliti in celofan. Autoritatile au folosit un buldoexcavator pentru a ingropa trupurile neinsufletite

Politistii doljeni fac cercetari dupa ce doi batrani din localitatea Dobresti au fost inmormantati, in timpul noptii, la ordinul primarului comunei, intr-o groapa comuna, fara slujba religioasa si inveliti in celofan, informeaza News.ro. Cadavrele celor doi batrani au fost descoperite in stare avansata de putrefactie, politistii cautand indicii pentru a stabili daca este vorba despre profanare de cadavre sau morminte.





Politistii din orasul Bechet s-au autosesizat dupa ce doi batrani, sot si sotie, o femeie de 85 de ani si un barbat de 75 ani, din localitatea Dobresti, au fost descoperiti, sambata seara, in stare avansata de putrefactie, cadavrele acestora fiind ingropate la marginea cimitirului din comuna, fara slujba religioasa. Cel care a decis inhumarea de urgenta a celor doi batrani a fost primarul comunei Dobresti, Mihail Tiulescu.





"Acum o saptamana au fost aduse facturile de la lumina si a lor era inca la poarta. Unul dintre vecini a intrat in curte si mirosul era tare puternic. S-a gandit ca nu mai traiesc. Cand au intrat in casa, i-au gasit pe amandoi decedati. Au venit cei de la Ambulanta care au constatat decesul, apoi politistii din comuna i-au sesizat pe cei de la Daneti, de care apartinem noi, au anuntat Serviciul de Criminalistica, au venit, au constatat si au facut un raport", a precizat primarul Mihail Tiulescu.





Imediat dupa ce a fost constatat decesul celor doi batrani, edilul a dat ordin ca trupurile neinsufletite sa fie duse la groapa cu un buldoexcavator, acestea fiind invelite intr-o folie de celofan.





"Am facut tot ce era legal si interesul major era sa scapam de aceste cadavre cat mai repede, sa evitam raspandirea microbilor. Nu mai era timp sa stai sa le faci pe cele lumesti. Am sunat, au venit cu buldoexcavatorul, am ales un loc din cimitir undeva in margine, le-am facut in regim de urgenta o groapa, a durat cam o jumatate de ora. Ne-am intors, am cumparat manusi, lanterna, am cerut doua paturi de la vecini ca sa putem pune pe cadavre, sa mai stopam mirosul. I-am impaturit, i-am scos din casa, i-am pus apoi in folii cu scopul de a evita dispersarea virusilor. I-am pus unul langa altul si i-am dus la groapa in cupa buldoexcavatorului. Nu mai aveai timp de canoane ortodoxe. Astea le-om rezolva pe parcurs. In plus, nu stiu daca preotul isi permitea la ora aia sa vina sa faca slujbe, si in cazuri din astea nu prea se baga. Urmeaza sa le punem la cap o cruce si in acel moment o sa vina preotul sa spuna cateva cuvinte din Evanghelie. Cand am terminat actiunea era miezul noptii", a mai spus edilul.





Politistii au deschis dosar penal in acest caz.





"Politistii din cadrul Politiei Bechet s-au sesizat din oficiu cu privire la conditiile in care au fost inhumate cele doua cadavre descoperite in locuinta proprie din localitatea Dobresti. S-a intocmit un dosar penal in care se fac cercetari pentru a se stabili daca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de profanare de cadavre sau morminte", a declarat agen sef adjunct Amelia Barbu, purtatorul de cuvant al IPJ Dolj.





La sediul Politiei Bechet urmeaza sa ajunga, in orele urmatoare, mai multe persoane, fiind citat pentru a se prezenta si primarul localitatii Dobresti, Mihail Tiulescu.