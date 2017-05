Soclul statuii lui Lucian Blaga din Lancram, vandalizat chiar in zilele in care poetul este comemorat

Soclul statuii lui Lucian Blaga din Lancram, satul natal al poetului, a fost vandalizat de autori necunoscuti care au scris inscriptii si cuvinte triviale, incidentul avand loc chiar in perioada in care marele filosof si poet roman este comemorat, acesta fiind nascut in data de 9 mai 1895, informeaza News.ro.





Actul de vandalism a fost anuntat public, marti, chiar de catre presedintele Uniunii Scriitorilor din Romania, Nicolae Manolescu, care a atras atentia despre acest lucru in cadrul ceremoniei de decernare a Premiului National de Poezie "Lucian Blaga".





Pe soclul monumentului lui Lucian Blaga din Lancram, satul natal al poetului, pot fi vazute astfel mai multe inscriptii si chiar cuvinte triviale scrise cu vopsea neagra si carioca permanenta.





Purtatorul de cuvant al Primariei Sebes, Nadia Mitrea, a declarat, marti, pentru News.ro, ca administratia locala a sesizat Politia Locala care a deschis o ancheta in acest caz si incearca sa identifice persoanele care au vandalizat soclul statuii lui Lucian Blaga.





Nadia Mitrea a spus ca inscriptiile au fost facute de duminica pana marti deoarece duminica au avut loc festivitati comemorative la statuia lui Lucian Blaga si acele inscriptii nu existau.





"Cu tristete profunda trebuie sa asternem aceste randuri prin care sa confirmam faptul ca statuia lui Lucian Blaga, situata la intrarea in Lancram, a fost tinta unor gesturi inexplicabile, care ne-au starnit indignarea. Pe soclul din spatele statuii, in obscuritatea anonimatului, au fost inscrise cuvinte triviale. Politia Locala a fost sesizata si am intervenit cu maxima urgenta pentru indepartarea inscrisurilor", a mai spus Nadia Mitrea.





Lucian Blaga este o personalitate marcanta a culturii romanesti, fiind diplomat, filolog, poet, filosof, dramaturg, eseist, prozator si traducator. Blaga s-a nascut in 9 mai1895 la Lancram, localitate ce apartine de municipiul Sebes, si a murit in 6 mai 1961, la Cluj-Napoca, fiind inmormantat in satul natal.





In fiecare an, in preajma zilei de 9 mai, la Lancram si Sebes are loc Festivalul International "Lucian Blaga", eveniment care reuneste numerosi oameni de cultura, academicieni, scriitori si profesori universitari care au cercetat si studiat opera lui Lucian Blaga.