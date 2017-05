Seful SRI Prahova, Sabin Iancu, a fost schimbat din functie – oficial

“In legatura cu seful SRI Prahova va pot face urmatoarele precizari: printr-o decizie manageriala, dl colonel Sabin Iancu a fost mutat din functia de sef al Directiei Judetene de Informatii Prahova intr-o alta unitate din cadrul Serviciului Roman de Informatii”. Potrivit unor surse, Iancu ar fi fost avansat in functie la Bucuresti iar decizia n-ar avea legatura cu acuzatiile care i-au fost aduse in presa.Fostul senator Daniel Savu si omul de afaceri Sebastian Ghita l-au acuzat pe Sabin Iancu ca are o relatie personala cu controversatul procuror Negulescu. Romania TVa prezentat o inregistrare din care rezulta ca procurorul a divulgat sotiei unui anchetat date si informatii dintr-un dosar penal. Negulescu a demisionat din magistrtura in februarie in urma scandalului declansat de Romania TV.Mircea Negulescu a facut ancheta din dosarul in care sunt cercetati Victor Ponta si Sebastian Ghita, privind vizita lui Tony Blair in Romania si este martor in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Inainte de a fi transferat la SRI Prahova, Sabin Iancu a fost seful SRI Teleorman.