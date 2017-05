Presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor: Plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor la 10.000 lei, o solutie mai mult decat rezonabila

"Este o dezbatere, se fac niste calcule, niste previzionari, oricum pentru anul acesta nu este niciun pericol sa existe o plafonare. Plafonarea exista, totusi, sa fim corecti cu noi insine. Pana in ianuarie cand s-a modificat legea, erau socotite venituri salariale sumele in cuantum de pana la maxim cinci salarii medii brute aflate in plata, adica pentru acele sume de 120 de milioane vechi. Se considerau venituri salariale si se plateau contributii la sanatate, la pensii. Restul erau alte venituri. Prin urmare, eliminandu-se acel plafon s-a ajuns in situatia aberanta ca unii profesionisti sa aiba indemnizatii de 1,6 miliarde lei vechi pe luna, ceea ce este totusi o exagerare", a declarat deputatul PSD.In opinia sa, plafonarea pana la 10.000 lei este "o solutie mai mult decat rezonabila, astfel incat sa nu-i impiedici pe cei care au venituri din aceste tipuri de activitati sa faca copii, sa ii creasca si sa stea alaturi de ei"."Pana in ianuarie, erau plafonate la acel cuantum de cinci salarii medii brute aflate in plata. De aia, cel de la Sibiu nu a putut sa primeasca acea indemnizatie pentru ca nu erau socotite toate veniturile sale, venituri salariale. Opinia mea, daca cineva plateste la acel cuantum, sa primeasca. Daca nu plateste la acel cuantum enorm, sa nu primeasca", a adaugat Adrian Solomon.Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declarase, tot marti, la Parlament, ca plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului va opri o inselatorie a statului roman, in urma acestei plafonari nefiind afectate foarte multe persoane din Romania, ci doar cele care "au bulversat" sistemul si care au primit sume foarte mari: "Este de fapt o inselatorie a statului roman ceea ce sigur ca nu putem sa acceptam. Beneficiarii in plata in luna martie - pana la 1.233 lei sunt 108.438 de beneficiari, deci cei mai multi. Intre 1.234 - 3.400 lei sunt 39.700, intre 3.400 - 5.000 lei sunt 5.478, intre 5.000 - 10.000 sunt 3.504, iar peste 10.000 sunt 623. Cu aceasta plafonare pe care o vom face nu vom afecta foarte multe persoane din Romania, dar in mod clar, cei care au bulversat sistemul si ne-au pus sa platim astfel de sume vor trebui sa se limiteze la ceea ce le permite."Intrebata care va fi plafonul, Olguta Vasilescu a spus ca, in prezent, se analizeaza aceasta chestiune, urmand sa fie intre 5.000 si 10.000 lei: "Asa cum v-am spus, sunt foarte putine persoane care vor fi afectate, dar in mod cert vom opri o industrie."