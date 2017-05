Directia Permise Ilfov i-a sanctionat pe cei doi angajati care l-au ajutat pe Dan Sova sa sara randul la coada de la ghiseu

"Comisia de cercetare disciplinara a stabilit ca faptele a doi lucratori implicati constituie abateri disciplinare, acestia fiind sactionati, conform prevederilor legale, cu "mustrare scrisa", respectiv ,,reducerea salariului de baza pe o durata de 2 luni cu 5%", se arata intr-un comunicat al DRPCIV Ilfov.In urma aspectelor semnalate in data de 06.04.2017, referitoare la activitatea de preschimbare a permiselor de conducere de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor din cadrul Institutiei Prefectului jud. Ilfov, la nivelul unitatii noastre s-a declansat o procedura de verificare.Deputatul USR, Cornel Zainea , a scris pe 6 aprilie pe contul sau de Facebook ca l-a surprins pe Dan Sova in timp ce sarea randu de la ghiseu la Directia de Permise Ilfov. Deputatul USR sustine ca, in timp ce astepta la coada de la permise cu un bon de ordine, l-a surprins pe Dan Sova sarind randul."Dupa ce platesc taxa la un ghiseu unde sunt lipite zeci de foi printate pe un perete, iau un bon de ordine si ma asez la coada. Aveam 5 persoane in fata, 2 ghisee erau functionale. Asadar un timp de asteptare foarte mic. Deodata surprind o scena care imi taie rasuflarea: un domn care presupun ca e un angajat la DRCPIV, il baga scurt in fata pe cineva venit de curand. Incerc sa imi amintesc fata teribil de cunoscuta a VIP-ului, apoi dintr-o data ma luminez: Dan Sova, chiar el!", scrie deputatul USR."La iesirea lui din cabina nu apuc sa-i fac o poza inainte sa-si puna foarte rapid ochelarii de soare la ochi, omul e versat!", scrie Zainea.Zainea a mai spus ca l-a rumarit afara din cladire pe Sova si l-a vazut "multumindu-i cu o strangere de mana "pilei" care l-a ajutat sa nu-si iroseasca 7 minute din viata stand la rand ca o persoana normala".La final, Zainea a mai pov estit si cum a decurs experienta sa de la ghiseul permise: "Evident ca n-am avut toate actele necesare din prima, mi-au lipsit vreo 2 copii xerox. Totusi personalul e tanar, civilizat, operativ. Pacat ca sunt fotati sa faca asemenea matrapazlacuri".