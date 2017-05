Camera si-a modificat Regulamentul: Persoanele solicitate sa vina in fata comisiilor parlamentare de ancheta risca o sesizare penala, in caz de refuz

Deputatii au renuntat, insa, la eliminarea cvorumului de prezenta din comisii, prevedere care a fost introdusa initial in Comisia de regulament de presedintele acesteia, Eugen Nicolicea.Potrivit prevederilor adoptate, comisiile de ancheta pot cita orice persoana care lucreaza in cadrul Guvernului sau celorlalte organe ale administratiei publice si poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei. Persoanele citate sunt obligate sa se prezinte in fata comisiei de ancheta parlamentara.In cazul refuzului nemotivat de a raspunde solicitarilor comisiei de ancheta, aceasta poate propune sesizarea conducatorului autoritatii sau institutiei unde isi desfasoara activitatea persoana citata, in vederea aplicarii in mod corespunzator a prevederilor regulamentelor de organizare si functionare a institutiei respective sau poate propune sesizarea organelor de urmarire penala pentru infractiunea prevazuta de articolul 267 din Legea 286/2009 privind Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare, mai prevede proiectul de hotarare de modificare a Regulamentului.Comisiile de ancheta parlamentara pot invita orice alta persoana care poate avea cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in cauza care formeaza obiectul activitatii comisiei si care accepta sa fie audiata.Persoana invitata poate raspunde si in scris comisiei de ancheta parlamentara, furnizand informatiile solicitate sau poate transmite prin posta documente sau celelalte mijloace de proba pe care le detine si care sunt utile comisiei de ancheta. Refuzul persoanelor invitate la comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute, utile activitatii comisiei, poate fi considerat ca obstructionare sau impiedicare a aflarii adevarului si poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmarire penala, mai arata textul adoptat.Deputatii au abrogat art. 74 din Regulamentul Camerei, care prevedea ca anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activitati care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se afla pe rolul unor instante de judecata.