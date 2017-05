Olguta Vasilescu: Plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copiilor va opri o inselatorie a statului roman / Cel mai potrivit plafon - 8.000 lei

"Este de fapt o inselatorie a statului roman ceea ce sigur ca nu putem sa acceptam. Beneficiarii in plata in luna martie - pana la 1.233 lei sunt 108.438 de beneficiari, deci cei mai multi. Intre 1.234 - 3.400 lei sunt 39.700, intre 3.400 - 5.000 lei sunt 5.478, intre 5.000 - 10.000 sunt 3.504, iar peste 10.000 sunt 623. Cu aceasta plafonare pe care o vom face nu vom afecta foarte multe persoane din Romania, dar in mod clar, cei care au bulversat sistemul si ne-au pus sa platim astfel de sume vor trebuie sa se limiteze la ceea ce le permite", a afirmat ministrul Muncii.Intrebata care va fi plafonul, Olguta Vasilescu a spus ca, in prezent, se analizeaza aceasta chestiune, urmand sa fie intre 5.000 si 10.000 lei. "Asa cum v-am spus, sunt foarte putine persoane care vor fi afectate, dar in mod cert vom opri o industrie", a completat ea.Ministrul Muncii a mai spus ca scoaterea plafonului a generat "un haos generalizat"."Sa iei 35.000 euro timp de doi ani de zile de la statul roman doar pentru ca ai un copil in crestere este mult prea mult. Nu exista asa ceva in toata aceasta lume", a adaugat Olguta Vasilescu.De asemenea, intrebata care ar fi cea mai potrivita varianta, ea a spus: "Probabil ca cea mai potrivita va fi undeva la 8.000 lei, care este o suma foarte corecta"."Am spus ca se transforma intr-o industrie pentru ca, fata de anul trecut unde pana la jumatatea anului am platit o suma, aceeasi suma de bani am platit-o acum in primele trei luni de zile", a conchis ministrul Muncii.Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, in martie 2016, in calitate de for decizional, legea prin care indemnizatia de crestere a copilului a fost stabilita la 85% din veniturile parintelui si se acorda pentru o perioada de doi ani, fara niciun plafon. Pana atunci, plafonul maxim era de 3.400 de lei.Aceste modificari adoptate de Parlament au fost puternic sustinute de PSD si criticate de Guvernul tehnocrat, care spunea ca nu sunt resurse bugetare. "Nu putem tine cont de efortul bugetar daca vorbim de copii", afirma in replica la acea vreme Rovana Plumb, care conducerea Comisia de munca a Camerei Deputatilor.In 18 aprilie 2016, presedintele Iohannis a promulgat legea si i-a cerut premierului de atunci, Dacian Ciolos, sa gaseasca solutiile necesare aplicarii legii, solicitandu-i sa nu priveasca aceasta chestiune dintr-un punct de vedere exclusiv contabil, deoarece legea este foarte importanta pentru Romania"Azi am semnat decretul de promulgare pentru Legea de modificare a OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului. Personal, consider ca acesta lege e una buna, asteptata si binevenita. Va incurajez pe dumneavoastra, domnul prim-ministru sa gasiti in Guvern cele mai bune solutii pentru a aplica aceasta lege. Va rog sa nu tratati aceasta chestiune intr-un mod contabil. E o lege proactiva, care cu siguranta este foarte importanta pentru Romania", i-a spus presedintele Iohannis lui Dacian Ciolos.Prevederile au intrat in vigoare la 1 iulie 2016.