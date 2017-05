Tudorel Toader despre modificarea legii gratierii in Parlament: Fiecare are limite de competenta pe care trebuie sa si le exercite in baza unui principiu care se numeste loialitate fata de valorile Constitutiei

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, raspunzand intrebarilor jurnalistilor privind amendamentele aduse proiectului legii gratierii in Parlament, ca "Fiecare are niste limite de competenta pe care trebuie sa si le exercite in baza unui principiu general care se numeste loialitate fata de valorile Constitutiei". Tudorel Toader a subliniat, din nou, ca sustine forma initiala a proiectului de lege, trimis de MJ in Parlament - fara prag pentru abuzul in serviciu si fara gratierea faptelor de coruptie.Articol in curs de editare.