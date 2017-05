Jean - Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, se intalneste in Romania cu presedintele Iohannis, premierul Grindeanu si sustine un discurs in Parlament

Discursul lui Juncker in plenul Parlamentului va avea loc joi, la ora 10.30.Presedintele Comisiei Europene va sustine si un dialog cu cetatenii, impreuna cu comisarul european Corina Cretu, despre viitorul Europei si rolul Romaniei in proiectul european, la 10 ani de la aderare. Dezbaterea va avea loc dupa-amiaza, de la ora 16.30 (ora Romaniei).Reamintim ca si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vizitat Romania in urma cu trei saptamani. Intrebat despre planurile Parlamentului privind modificarea legislatiei in Justitie, el a avertizat atunci ca "actiunile au consecinte".