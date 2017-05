Curtea de Apel Timisoara a respins contestatiile inculpatilor din dosarul ''CFR Marfa la fier vechi'' privind arestul preventiv sau controlul judiciar

Magistratii Tribunalului Timisoara au emis saptamana trecuta mandate de arestare preventiva pe numele fostului director general al CFR Marfa Mihut Constantin Craciun si in cazul altor trei directori din cadrul companiei, iar pentru alte sase persoane au dispus arestul la domiciliu in dosarul 'CFR la fier vechi'. In afara de Craciun, judecatorii au dispus arestarea preventiva a lui Daniel Ciobanu, director operatiuni dezvoltare, Pavel Barculet, director departament vanzari - trafic, si Florin-Claudiu Enache, director vagoane.Totodata, instanta a decis ca Mircea Ion Mascovescu, Mihai Mutascu, Gelu-Ioan Corodan, George Niculescu, Stanel Radulescu si Ovidiu-Dumitru Luca sa fie cercetati in arest la domiciliu. In cazul altor noua persoane, instanta a decis ca acestea pot fi cercetate sub control judiciar.''Respinge ca nefondate contestatiile declarate de DIICOT Timisoara, precum si de inculpatii: Craciun Mihut Constantin, Ciobanu Daniel, Barculet Pavel, Enache Florin-Claudiu, Niculescu George, Corodan Gelu Ioan, Mutascu Mihai, Radulescu Stanel, Derscaru Cristian-Valeriu, Luca Ovidiu-Dumitru, Voica Maria, impotriva incheierii penale pronuntate de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Timis. Admite in parte contestatia formulata de inculpatul Filip George Corneliu impotriva aceleiasi incheieri penale, in sensul ca inlocuieste dispozitia impusa de judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Timis, de a nu depasi limita teritoriala a judetului Timis, cu masura de a nu depasi limita teritoriala a Romaniei, fara acordul prealabil al organelor judiciare. Definitiva'', se arata in solutia Curtii de Apel Timisoara pronuntata in sedinta Camerei de consiliu.In acest dosar sunt cercetate 40 de persoane, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals.