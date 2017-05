70% din detinutii gratiati se vor intoarce in penitenciare in primul an; prezenta in inchisori a unor oameni politici si de afaceri nu este una dintre problemele sistemului penitenciar romanesc - Sindicatul angajatilor din penitenciare

Dintre cei 1032 de potentiali beneficiari (433 ar iesi din inchisoare, 589 ar beneficia de o reducere cu trei ani a pedepselor, noua minori si o persoana de peste 70 de ani), 70% se vor intoarce in primul an, cu mult inainte ca un corp de cladire sa fie reparat, spun sindicalistii, care acuza ca "nu se vor mai intoarce probabil oameni politici si de afaceri cu probleme penale care promoveaza intens aceasta masura".Sindicalistii acuza guvernul ca "Gratierea unui numar mediu de 9 de detinuti/penitenciar nu are absolut niciun efect asupra imbunatatirii conditiilor din penitenciare in masura in care Guvernul nu a facut absolut nimic pentru a rezolva in mod direct aceasta problema. Nicio lucrare majora de modernizare nu a fost demarata".In fiecare luna, in mod natural, se libereaza un numar de peste 900 de detinuti, de regula conditionat. Un numar aproape egal intra in penitenciar in fiecare luna, in crestere fiind numarul detinutilor repatriati din tarile Uniunii Europene (70 - 80/luna). 433 de potential gratiati nu descongestioneaza penitenciarele.Sindicatul Omnia avertizeaza ca "daca acest proiect de gratiere se aproba, problema supra-aglomerarii ramane. In continuare va fi nevoie de cel putin 7.500 de locuri de detinere, iar conditiile din penitenciare nu vor fi imbunatatite in lipsa unor actiuni concrete de modernizare si constructie de penitenciare".Omania cere Guvernului sa puna in aplicare un plan de masuri care sa rezolve in mod direct problemele reale ale sistemului penitenciar (conditii improprii, lipsa de personal, supraaglomerare, etc) in termenul acordat de catre CEDO, si avertizeaza ca "in 2017 bugetul penitenciarelor a fost redus cu 30 milioane de euro (echivalentul modernizarii a 11.500 de locuri de cazare)."Prezenta in penitenciarele romanesti a unor oameni politici si de afaceri nu este una dintre problemele sistemului penitenciar romanesc, chiar daca gratierea ne-ar ajuta s-o eliminam", se mai arata in comunicatul citat.