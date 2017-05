Comisia Europeana a avizat suspendarea exportului paralel al vaccinului impotriva rujeolei, la solicitarea ministrului Bodog

"Avand in vedere epidemia de rujeola cu care se confrunta tara noastra, dar si discontinuitatea in aprovizionarea cu vaccinurile obligatorii din Calendarul de imunizare, in data de 27 aprilie 2017, autoritatile romane au notificat Comisiei Europene un proiect de Ordin care prevede blocarea exporturilor de vaccinuri, astfel incat sa fie asigurat necesarul de doze pentru protejarea copiilor din Romania. Dupa examinarea proiectului de act normativ, Comisia Europeana a considerat ca, in acest caz particular, solicitarea adoptarii in procedura de urgenta este justificata", se arata in comunicat.Ministrul Sanatatii promite ca va lua toate masurile necesare pentru ca pacientii romani sa poata beneficia la timp si in conditii optime de vaccinuri, dar si de medicamentele si tratamentele de care au nevoie: "Din pacate, desi epidemia de rujeola a fost anuntata acum un an, Ministerul Sanatatii nu a luat masuri corespunzatoare si nu a facut niciun stoc de vaccin, pentru a suplimenta in judetele unde acest produs s-a epuizat. Asa am ajuns la situatia din acest moment, in care directiile de sanatate publica din 10 judete nu mai au stocuri de vaccin", declara Florian Bodog.Ministrul Sanatatii mai spune ca ca in proiectul Legii vaccinarii s-a prevazut asigurarea unui stoc de minimum 6 luni pentru aceste produse.Distribuitorii de medicamente anuntau, recent , ca aproape 4.000 de doze de vaccin impotriva rujeolei sunt scoase de pe piata romaneasca si pleaca la export. Asta in ciuda faptului ca in Romania 5.000 de persoane s-au imbolnavit de rujeola, iar 23 de copii au murit recent din cauza infectiei. In plina epidemie de rujeola, distribuitorii au notificat Agentia Nationala a Medicamentului, in luna aprilie, ca scot de pe piata din Romania aproape 4.000 de doze de vaccin impotriva rujeolei, pentru a fi trimise in afara tarii.