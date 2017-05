VIDEO Migranti din Irak si Siria, depistati la frontiera cu Serbia

"Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Naidas, au declansat, luni, o actiune specifica pe linia combaterii migratiei ilegale in zona de competenta, in urma careia au depistat, in apropierea localitatii de frontiera Iam, 16 cetateni straini, care au incercat sa intre ilegal in Romania, din Serbia", a informat un comunicat de presa al Politiei de Frontiera Timis, citat de Agerpres.In cadrul primelor verificari, politistii de frontiera au stabilit ca persoanele in cauza sunt 13 cetateni din Irak si trei cetateni din Siria. Grupul era format din 11 adulti, sase femei si cinci barbati, avand varste cuprinse intre 22 si 60 de ani, precum si cinci minori, cu varste cuprinse intre un an si 13 ani. La cercetari, adultii au declarat ca au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, la finalizare urmand a fi luate masurile legale care se impun. Totodata, au fost anuntate autoritatile de frontiera sarbe, in vederea cercetarii in comun a evenimentului si punerii in aplicare a acordului de readmisie.