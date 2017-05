Corina Cretu: Ne aflam la jumatatea exercitiului financiar 2014-2020, dar avem o absorbtie de zero la suta

"Timpul nu are rabdare in privinta fondurile europene. Ne aflam la jumatatea exercitiului financiar in anul 2017.(...) Pentru toate guvernele a fost o povara pentru a incheia exercitiul financiar 2007-2014, dar totusti ne aflam, in ceea ce priveste fondul de gestionare regionala si fondul de coeziune, la zero la suta. Acest lucru ma ingrijoreaza", a afirmat Cretu.Aceasta a mai spus ca in prezent au fost trimise toate documentatiile catre Curtea de Audit pentru acreditarea institutiilor de gestionare si control, fara de care institutiile romanesti nu pot trimite facturi, iar Comisia Europeana nu poate face plati."Anul 2017 este un an crucial. Stiti foarte bine ca la sfarsitul acestui an Comisia Europeana trebuie sa depuna noul proiect de buget. Nu putem sa justificam decat daca aratam ca statele membre cheltuie eficient banii in beneficilor cetatenilor", a completat comisarul european.Comisarul european a mai spus ca Romania a avut la dispozitie, in total, fonduri europene de 19 miliarde de euro pentru perioada 2007- 2014, din care pierde 2 miliarde de euro.