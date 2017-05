VIDEO Trei tineri moldoveni prinsi cand treceau peste raul Prut mii de pachete de tigari, folosind o saltea pneumatica si vaslind cu farfurii din plastic

"In data de 06 mai a.c., politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, actionand in baza unor informatii, au declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de competenta. Astfel, in jurul orei 02.00, acestia au observat la malul raului Prut, cu ajutorul aparaturii de vedere pe timp de noapte, trei persoane care au trecut fraudulos frontiera de stat in Romania, transportand fiecare cate un colet", se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera."Imediat, o patrula a politiei de frontiera a procedat la oprirea si legitimarea persoanelor, iar pe timpul cercetarilor efectuate s-a stabilit ca cei in cauza sunt trei cetateni moldoveni cu varste cuprinse intre 17 si 28 ani, care au trecut coletele peste raul Prut cu ajutorul unei saltele pneumatice, folosind drept vasle doua farfurii din material plastic", se mai mentioneaza in comunicat.Sursa citata mai arata ca, in urma inventarierii continutului coletelor, a rezultat cantitatea de 3.150 pachete cu tigari, diferite marci, cu timbru de acciza Republica Moldova, in valoare de aproximativ 23.000 lei.In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda si trecerea frauduloasa a frontierei de stat. Cei trei tineri au fost predati, in baza acordului incheiat cu R. Moldova, autoritatilor de frontiera din tara vecina, pentru stabilirea intregii arii infractionale si depistarea tuturor persoanelor implicate, mai precizeaza Politia de Frontiera.