Comisarul UE Corina Cretu, intrebata despre legiferarea romaneasca in justitie: Statele membre trebuie sa respecte valorile UE

Intrebata de HotNews cum priveste masurile Guvernului Romaniei de legiferare in justitie si mai recentele amendamente din Parlament, in domeniu, din perspectiva Mecanismului de Coperare si Verificare pe justitie derulat de Comisia Europeana, Corina Cretu a raspuns:".Proiectul legii gratierii a primit un raport favorabil, cu amendamente, in comisia juridica din Senat luni dimineata si ar urma sa intre la votul final luni dupa-amiaza. In forma adoptata au ramas exceptate de la gratiere faptele de coruptie, precum si abuzul in serviciu si conflictul de interese. Potrivit estimarilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in forma aceasta, ar beneficia de gratiere 1032 de persoane - 433 ar iesi din inchisoare, 589 ar beneficia de o reducere cu trei ani a pedepselor, la care se adauga noua minori si o persoana de peste 70 de ani.