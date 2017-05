Sorin Grindeanu se va afla marti la Viena, unde se va intalni cu cancelarul Christian Kern

Premierul Sorin Grindeanu se va intalni, marti, la Viena, cu cancelarul Christian Kern, in cadrul unei vizite pe care o efectueaza in Austria, potrivit unui comunicat al Guvernului.De asemenea, premierul va participa la o masa rotunda de afaceri romano-austriaca, gazduita de Camera Economica a Austriei. Sorin Grindeanu va avea si discutii bilaterale cu reprezentanti ai companiilor austriece (WKO). In programul vizitei figureaza si o intalnire cu guvernatorul landului Austria Inferioara, Johanna Mikl-Leitner.