Peste 200 de persoane au marsaluit 5 kilometri cu o fanfara pentru a protesta fata de primarul unei comune vasluiene

Oamenii au anuntat ca vor declansa procedurile pentru organizarea unui referendum local pentru demiterea primarului liberal Florin Ionel. Un detasament de 30 de jandarmi a intervenit, luni, pentru asigurarea masurilor de ordine publica in comuna vasluiana Tacuta, unde peste 200 de oameni au protestat, timp de doua ore, in fata primariei din localitate, actiunea fiind autorizata.Manifestantii au scandat "Jos primarul!" si "Demisia!", ei sustinand ca edilul comunei, Florin Ionel, nu si-ar fi respectat promisiunile din campania electorala, una dintre acestea fiind construirea unui camin cultural in localitatea Focseasca.Protestatarii au marsaluit cinci kilometri, in frunte cu o fanfara, din satul Focseasca pana in fata Primariei Tacuta, iar reprezentantul acestora a sustinut ca, intr-un an, de la instalarea in fruntea comunei, primarul nu a schimbat decat un bec, fara a face nicio investitie importanta."Domnul primar nu si-a onorat promisiunile din campania electorala de acum un an, printre altele construirea unui camin cultural in Focseasca. Oamenii sunt foarte dezamagiti si drept dovada este numarul mare de participanti la aceasta manifestatie. Actualul edil s-a vazut in functie si acum nu-l mai intereseaza nimic altceva decat sa promoveze in partid, cu dorinta de a ajunge parlamentar in 2020. Acum, cand a auzit ca vin oamenii sa protesteze, a fugit din primarie, fara a avea curajul sa-i infrunte si sa vorbeasca cu ei", a declarat, luni, pentru News.ro viceprimarul comunei Tacuta, Gabriel Beraru.Primarul comunei Tacuta, Florin Ionel, sustine ca nu are nimic impotriva organizarii unor astfel de proteste in fata insitutiei pe care o conduce."Acesti protestatari sunt incitati de catre viceprimar, care a fost exclus din partid pentru ca, printre altele, nu vota anumite proiecte in Consiliul Local alaturi de colegii sai din PNL. Daca fostul primar nu a facut nimic in 16 ani, nu puteam sa fac eu intr-un an. Cei din Focseasca sunt prinsi cu caminul cultural in buget, insa trebuie sa respectam procedurile", a precizat primarul Florin Ionel.