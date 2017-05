Modernizarile facute de SUA la baza de la Mihail Kogalniceanu, estimate la circa 37 de milioane de dolari / Alte 3 milioane de dolari pentru infrastructura bazei de la Campia Turzii

Site-ul Romania Military scrie ca valoarea estimata de SUA pentru investitia de la Mihail Kogalniceanu ajunge la circa 37 de milioane de dolari. HotNews.ro a scris vineri ca SUA are in plan o investitie substantiala pentru modernizarea bazei de la Mihail Kogalniceanu, o baza folosita de fortele americane de mai bine de 25 de ani. Intr-un anunt publicat in SUA pe site-ul Federal Business Oportunities, armata americana vrea sa contracteze modernizarea unor elemente din baza militara de la Mihail Kogalniceanu din Romania.Planurile includ construirea unui nou terminal feroviar si multimodal, un nou centru de control, mai multe cladiri si spatii de depozitare, facilitati pentru stocarea de combustibili (cu doua rezervoare de cate 1,9 milioane de litri fiecare), precum si o noua paltforma pentru avioane cargo. Potrivit anuntului data estimata pentru atribuirea contractului este 30 septembrie 2017, iar durata lucrarilor va fi de trei ani de la emiterea ordinului de incepere. Romania Military mai scrie ca si baza aeriana de la Campia Turzii va beneficia de un program de investitii din partea americanilor: 2,9 milioane de dolari in refacerea si asfaltarea drumului de acces pe o lungime de 20km.----