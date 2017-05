Made in North Korea, noua strategie a lui Kim Jong Un: Vizitatorii spun ca in magazinele din Coreea de Nord sunt tot mai multe produse locale ce inlocuiesc importurile din China

In conditiile in care administratia Trump ia in considerare sanctiuni economice mai dure la adresa Phenianului, Coreea de Nord pune in aplicare o strategia duala de dezvoltare a armatei si economiei.Majoritatea produselor de larg consum inca vin din China, dar sub conducerea lui Kim Jong-un se incearca sa se vanda mai multe bunuri produse in tara pentru a limita iesirile de valuta si pentru a intari ideologia nationala “juche”, de bizuire pe propriile puteri, spun oamenii de afaceri care viziteaza tara.Nu exista date statistice privind cate marfuri sunt produse local iar datele de export ale unor tari precum China si Malaezia -care vand bunuri de consum in Coreea de Nord - s-ar putea sa nu fie conforme cu realitatea, explica Reuters.Ministerul comertului din China nu a vrut sa raspunda cand a fost intrebat daca exporturile in Coreea de Sud scad din cauza cresterii cantitatii de produse locale.Vizitatorii afirma ca, impulsionate de conducerea de la Phenian, companii nord-coreene precum Air Koryo, operatorul controlat de armata al liniei aeriene nationale sau conglomeratul Naegohyang si-au diversificat productia si fabrica diferite bunuri, inclusiv tigari si imbracaminte sportiva.O echipa Reuters care a fost in capitala Phenian luna trecuta si careia i s-a permis sa viziteze un magazin alimentar impreuna cu supraveghetorii guvernului a vazut rafturi pline cu bauturi, biscuiti si alte produse alimentare de baza produse local.Alti vizitatori au au vazut produse nord-coreene precum conserve, cafea, bauturi alcoolice, pasta de dinti, cosmetice, sapun sau biciclete.Kim Chul-ung, un profesor de educatie fizica de 39 de ani ce era intr-un magazin a spus: “Simt fructele adevarate din bauturile facute in Coreea de Nord, spre deosebire de bauturi din alte tari”.