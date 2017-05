LIVEVIDEO Iohannis: Singura tara care se opune intrarii noastre in Schengen e Romania / Pozitiile politicienilor care cearta UE si Bruxellesul confirma ca nu au inteles cum e cu statul de drept

“Ceea ce face UE este bine facut si ajuta pe toata lumea. Cum se intampla in politica, stirile bune nu sunt stiri si nu prea se vorbeste despre asemenea lucruri”, a spus Iohannis.“Partide chiar si mari au crezut ca este o idee bune sa atace Uniunea si sa fie anti-bruxellezi, o atitudine care nu ajuta pe nimeni dar strica destul de mult”, a adaugat presedintele roman.“Acest fapt ca politicieni folosesc UE ca tap ispasitor si ca nu vorbesc despre beneficii, aceste doua lucruri au dus la o revigorare a euroscepticismului si a fortelor care se declara impotriva proiectului european”, a continuat Iohannis, adaugand ca exista si politicieni care tin la proiectul european si vorbesc despre viitorul UE, ceea ce este un lucru bun., prin felul nefericit in care guvernam, felul in care dam Ordonante de urgenta precum OUG 13. Mai avem teme de rezolvat in Justitie. Abordari de tip OUG 13 arata multor politicieni europeni ca lucrurile in Romania sunt stabile fata de statul de drept", a spus seful statului."Noi nu avem dusmani in UE, dimpotriva, avem foarte multi prieteni", a adaugat Iohannis."Pozitiile unor politicieni care cearta UE sau Bruxelles nu ne fac bine deloc. Ele confirma ca avem multi politicieni care nu au inteles cum e cu statul de drept, ca avem politicieni care au apucaturi nationaliste intr-un mod negativ", a spus presedintele.