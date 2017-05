Petitie in sprijinul stiintelor umaniste din Romania

Stiintele umaniste au oferit valorile si reperele civilizatiei europene. Ele au format constiinta, identitatea si libertatea omului modern. Ele ofera o perspectiva analitica asupra evolutiei societatii si asupra transformarilor suferite de civilizatia contemporana. Ele au contribuit la identitatea Romaniei moderne si analizeaza adaptarea acesteia la lumea secolului XXI. Cercetarea din domeniul stiintelor umaniste contribuie nu doar la cultura universala, ci si la capacitatea societatii de a reflecta critic asupra trecutului si prezentului, precum si de a decide in cunostinta de cauza asupra directiilor viitoare de evolutie, ca si asupra formelor prin care aceasta evolutie poate fi modelata spre binele oamenilor.Decizia recenta a Ministerului Cercetarii si Inovarii (MCI) de a nu include in Consiliile sale consultative reprezentanti ai stiintelor umaniste denota o viziune ingusta asupra cercetarii. Ea tradeaza tendinta de a reduce pana la disparitie finantarea cercetarilor din domenii precum filologia, istoria, filosofia, teologia, artele si studiile culturale, domenii care au contribuit esential la modernitatea romaneasca si la integrarea tarii in Uniunea Europeana. Prezenta cercetatorilor din domeniile umaniste in aceste Consilii ale MCI este necesara, deoarece ei aduc o perspectiva reflexiva importanta, care foloseste tuturor celorlalte stiinte fundamentale. Alaturi de excluderea expertilor straini din evaluarea proiectelor de cercetare, aceasta decizie defectuoasa a MCI blocheaza comunicarea profesionala la standarde internationale si abandoneaza evaluarea corecta a proiectelor de finantare din toate ariile de cercetare unui clientelism local.Cerem Ministerului urmatoarele:1. numirea prin concurs cu juriu international in Consiliile MCI a unor cercetatori umanisti neangajati politic, cu reprezentarea tuturor disciplinelor umaniste (filologie, istorie, filosofie, teologie, arte, studii culturale).