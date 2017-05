Petrolul a reinceput sa se scumpeasca dupa ce Arabia Saudita a anuntat ca reducerile de productie ar putea fi prelungite

Contractele futures pentru petrolul Brent, de referinta la Londra, sunt in urcare cu 1,47%, la 49,82 dolari pe baril.Cotatia petrolului WTI, de referinta pe piata americana, avanseaza cu 1,36%, la 46,85 dolari pe baril.Ministrul saudit al Energiei, Khalid Al-Falih, a declarat luni ca piata petrolului se reechilibreaza dupa supraoferta din ultimii ani, dar ca se asteapta ca acordul de reducere a livrarilor sa fie prelungit.OPEC, in care Arabia Saudita este lider de facto, precum si alti producatori de petrol din afara organizatiei, cum este Rusia, s-au angajat sa reduca productia cu aproape 1,8 milioane de barili pe zi in primul semestru, pentru a sustine preturile.Cotatiile petrolului au scazut puternic saptamana trecuta, din cauza livrarilor mari ale unor state care nu participa la acord, intre care Statele Unite.Decizia de a prelungi sau nu acordul este asteptata la urmatoarea reuniune a OPEC din 25 mai.