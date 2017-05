Basescu, audiat la Parchetul General intr-un dosar privind o retrocedare din perioada in care era primar - surse

Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns la Parchetul instantei supreme in jurul orei 10.50, el declarand ca toate retrocedarile din perioada in care a fost primar al Capitalei s-au facut "in conditiile legii"."Nu exista vreun act semnat de mine care sa fie ilegal", a mai spus Basescu, inainte de a intra in sediul PICCJ.Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca Traian Basescu a fost citat pentru a fi audiat in calitate de martor intr-un dosar care vizeaza retrocedarea a 66 de imobile in 2003, cand era primar al Capitalei.Imobilele sunt pe strada Serban Voda din Capitala si au fost retrocedate unui cetatean romano-american care a pretins ca este mostenitorul proprietarului. Chiriasii care stateau acolo de ani de zile au facut plangeri in care au reclamat ca persoana careia i-au fost retrocedate imobilele nu este mostenitorul fostului proprietar.Dosarul a fost redeschis dupa ce Traian Basescu si-a incheiat mandatul de presedinte.Intr-un alt dosar, procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti au cerut instantei redeschiderea urmaririi penale pe numele lui Traian Basescu, pentru ca ar fi retrocedat, in 2003, cand era primar al Capitalei, un teren de 40.000 de metri patrati in Damaroaia, teren pe care fostul deputat Dumitru Puzdrea a ridicat complexul comercial Flora.Instanta suprema urmeaza sa stabileasca daca va fi confirmata redeschiderea acestui dosar.Fostul presedinte Traian Basescu a fost chemat si in 24 mai 2016, la Tribunalul Bucuresti, in acelasi dosar, deschis in urma unei plangeri pentru acuzatia de abuz in serviciu, depusa de vicepresedintele Uniunii Arabilor din Romania, Catalin Nastase, fost partener de afaceri al lui Dumitru Puzdrea.