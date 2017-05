Guvernul ia in calcul plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si prelungirea de la 2 la 4 ani

Guvernul mai apreciaza ca, in vederea utilizarii eficiente a resurselor bugetare alocate pentru prestatii sociale, ar fi oportuna plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului (ICC) la un nivel maxim cuprins intre 5.000 ¬ 10.000 lei, dar si introducerea cardului social de beneficii.



Shhaideh a mai spus ca analiza va fi terminata in semestrul 2, astfel incat eventualele modificari sa fie luate in calcul pentru constructia bugetului pentru 2018.Informatia a fost publicata in premiera de Profit.ro , care scria vineri ca guvernul ia in calcul plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului (ICC) la un nivel maxim cuprins intre 5.000 - 10.000 lei, dar si introducerea cardului social de beneficii.