Un bistritean stabilit in Anglia, amendat de politie pentru ca a injurat PSD pe Facebook

Calin Lucian Farcas a postat pe contul sau de Facebook , duminica seara, amenda pe care a primit-o in urma expresiilor jignitoare adresate PSD printr-o postare din data de 12 martie.Amenda a fost data in data de 28 aprilie de catre Politia municipiului Bistrita, in procesul verbal specificandu-se ca bistriteanul "a postat pe reteaua de socializare Facebook un mesaj public prin care a adresat expresii si cuvinte jignitoare la adresa mai multor persoane din cadrul formatiunii politice PSD Bistrita-Nasaud".Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb, a declarat luni ca masura sanctionarii contraventionale a fost luata in urma unei sesizari formulate in data de 17 martie de catre formatiunea politica vizata."A fost in urma unei sesizari formulate in data de 17 martie de catre o formatiune politica. (...) A fost sesizata printr-o petitie. Politistii din cadrul Politiei municipiului Bistrita au avut-o in lucru si au facut verificari cu privire la sesizare, la aspectele semnalate", a precizat Sirb.Amenda a fost data la Legea 61/1991, art.2, punctul 1, unde se specifica ca reprezinta contraventie "savarsirea in public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta impotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice".Bistriteanul a anuntat, tot printr-un mesaj public pe pagina sa de socializare, ca nu intentioneaza sa achite aceasta amenda, pe care o considera "o parodie", si ca se va adresa justitiei pentru ca i-a fost lezat dreptul la libera exprimare.Calin Lucian Farcas a fost director de marketing al Clubului de fotbal Gloria Bistrita si vicepresedinte al PP-DD Bistrita-Nasaud, partid din partea caruia a candidat in anul 2012 pentru o functie de consilier judetean, pe care insa nu a obtinut-o.