Podul Agigea a fost inchis, autoritatile spun ca traficul va fi redeschis pe 25 mai

Masura este in vigoare, potrivit informatiilor obtinute de la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pana in data de 25 mai 2017 si are ca principal scop pregatirea acestui pod pentru circulatia din sezonul estival, in conditii de siguranta si intr-un termen cat mai scurt.Inchiderea totala a traficului pe pod este necesara in aceasta perioada pentru tensionarea finala a cablurilor (inlocuite in perioada septembrie-decembrie 2016), demontarea ancorajului provizoriu de pe pilonul central si montarea elementelor rosturilor de dilatatie ale podului, potrivit sursei citate.In perioada in care podul de la Agigea va fi inchis, Canalul Dunare-Marea Neagra va putea fi traversat pe noul pod (Podul Apolodor), aflat la o distanta suplimentara de doar 2,8 km.Pentru evitarea blocajelor in trafic, ruta alternativa propusa este urmatoarea: -nodul rutier A4 (intersectie cu DN39, Agigea) - A4 (intrare port Constanta Sud) - podul nou peste Canalul Dunare - Marea Neagra - bretea acces la DN39A - DN 39A - DN39 (Eforie Nord - Agigea).Dupa redeschiderea podului, toate cele patru benzi vor putea fi utilizate fara restrictii de circulatie, pe intreaga durata a sezonului estival.In cazul in care vremea va fi favorabila (fara vant puternic) si va permite finalizarea lucrarilor intr-un termen mai scurt, podul de la Agigea poate fi redeschis mai devreme, se mai spune in comunicat.