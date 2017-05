Comisarul european Corina Cretu face luni si marti o vizita oficiala in Romania

Corina Cretu va avea discutii cu vicepremierul Romaniei, doamna Sevil Shhaideh, si va participa la o serie de conferinte si alte evenimente publice.De asemenea, comisarul european va vizita un proiect finantat cu fonduri europene si va participa la conferinta de presa de lansare a Caravanei fondurilor structurale, editia 2017, un proiect care include 8 conferinte regionale in care se vor discuta experientele de pe teren ale gestionarii fondurilor europene."Ma bucur sa sarbatoresc Ziua Europei in Romania in acest an cand se aniverseaza zece ani de ani de la aderarea la Uniunea Europeana. Este un moment de bilant, dar si de reflectie, atat pentru Romania, cat si pentru Uniunea Europeana, care se afla acum intr-un proces larg de dezbatere publica privind viitorul ei in formula cu 27 de state membre", a declarat comisarul european.