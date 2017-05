Si-a uitat telefonul intr-un taxi, insa soferul l-a mintit ca nu a gasit nimic in masina. Ce mesaj a primit dupa o saptamana

Citeste pe Stirile Pro Tv

Se stie ca oricine gaseste bani sau obiecte de valoare pe strada sau in taxi trebuie sa le duca la politie, insa prea putini fac acest lucru. Un actor de teatru din Bucuresti a avut totusi noroc: datorita unui binevoitor, a reusit sa isi recupereze telefonul furat de un taximetrist. Soferul este acum arestat. Anchetatorii spun ca in ultimele luni au inregistrat zeci de plangeri de la oameni care nu si-au mai gasit telefoanele, banii sau laptopurile uitate in taxiuri.