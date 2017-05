LIVE VIDEO FOTO Protest fata de legea gratierii in Capitala: Circa 700 de manifestanti sunt in mars spre Parlament

Circa 700 de persoane - conform numaratorii reporterului HotNews.ro - marsaluiesc la aceasta ora spre Parlament. Multimea merge pe trotuar si se apropie de Piata RomanaNumarul lor este acum de circa 500. Ei striga "Jandarmeria apara hotia" si "Rusine, rusine sa va fie", "Hotii, hotii"Manifestantii au plecat in mars spre Parlament. Ei merg in coloana, pe trotuar, pe Lascar Catargiu spre RomanaManifestantii se pregatesc sa plece in mars spre Parlament. Ei striga "Sa va gratiati nu ati fost votati"Numarul protestatarilor a urca la circa 400. Ploaia s-a mai oprit. Se scandeaza "Va vedem" si "Uniti salvam toata Romania"Numarul manifestantilor creste incet, grupuri noi ajung in piata. Sunt circa 200 acum.Se striga "PSD ciuma rosie" si "Romania cere fara gratiere".Multe dintre masinile care trec prin piata claxoneaza in semn de sustinere.Majoritatea cu insigne cu mesajul #Rezist in piept si cu umbrele, protestatarii striga "DNA sa vina sa va ia", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Nu scapati".Sunt si diverse steaguri la protest, de la tricolorul Romaniei la steagurile UE sau SUA.Circulatia se desfasoara normal, lumea fiind adunata in centrul Pietei.Se aud vuvuzele si fluiere. Jandarmii explica oamenilor ca Piata Constitutiei e blocata pana la ora 22.00 si ca nu pot pleca in mars.Cateva zeci de persoane s-au adunat, duminica, in Piata Victoriei din Capitala, in ploaie, la protestul fata de proiectul Legii gratierii care urmeaza sa intre luni in plenul Senatului pentru dezbatere si vot final, scrie News.ro. Dupa ora 19.00, protestatarii intentioneaza sa plece in mars spre Palatul Parlamentului pentru a lipi pe zidul acestuia fotografii cu ei.La protest se afla si cantaretul Tudor Chirila, care a postat un video pe pagina sa de Facebook."Nu suntem multi, dar stiti ceva? Maine, cand lucrurile poate nu vor lua turnura pe care o asteapta miile de oameni care au fost aici in februarie, eu macar o sa fiu impacat ca am venit si mi-am exprimat pozitia vizavi de gratierea penalilor si coruptilor", spune acesta."Miercuri, Comisia juridica a Senatului a adoptat, cu 5 voturi pentru (PSD si ALDE) si 3 impotriva (PNL, USR si UDMR), amendamentele propuse de senatorii Traian Basescu, Serban Nicolae si Liviu Brailoiu la proiectul de Lege privind gratierea, prin care cei condamnati la inchisoare cu executare pentru dare sau luare de mita, trafic de influenta sau cumparare de influenta urmeaza sa fie gratiati sub rezerva achitarii prejudiciului. Joi, Comisia juridica a revenit asupra votului si a respins amendamentele. Urmeaza, insa, votul in plen, unde amendamentele pot fi, iarasi, aprobate. Acest lucru ar insemna resuscitarea OUG 13! De aceea, duminica, trebuie sa le transmitem parlamentarilor, cat se poate de clar: #VaVedem!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a comunitatii Coruptia ucide, manifestantii vor lipi pe gardul Casei Poporului fotografii cu ei."Unii dintre ei (parlamentari, n.r.) au impresia ca, daca nu suntem in fata lor fizic, inseamna ca nu suntem atenti. A venit vremea sa le aratam ca nu e asa. (...) Zidul #VaVedem va fi primul lucru pe care parlamentarii il vor vedea luni, atunci cand vor sosi la sedinta de plen. Si vor sti ca mii de oameni sunt, inca, acolo", spun organizatorii.Proiectul legii gratierii urmeaza sa intre luni in plenul Senatului pentru dezbatere si vot final, dupa ce, tot luni, senatorii juristi vor adopta raportul de admitere al actului normativ.Comisia a finalizat joi dezbaterile pe proiectul de lege a gratierii, dupa trei sedinte in care au adus o serie de modificari actului normativ transmis pe 31 ianuarie de Guvern. Printre acestea se numara gratierea pedepselor de pana in trei ani, scaderea a trei ani din pedeapsa de pana in zece ani, injumatatirea pedepselor femeilor insarcinate si gratierea integrala a pedepselor persoanelor care au implinit 70 de ani.Amendamentele formulate de fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu au fost respinse de Comisia juridica a Senatului. Printre acestea se numara gratierea pedepselor de pana in 6 ani de inchisoare, gratierea femeilor condamnate pentru coruptie si majorarea la trei ani a termenului in care cei gratiati trebuie sa achite prejudiciul cauzat prin comiterea infractiunii pentru care au fost condamnati.Dupa ce miercuri senatorii juristi adoptasera amendamentele social-democratilor Serban Nicolae si Liviu Brailoiu, identice cu propunerea lui Traian Basescu, de gratiere a condamnatilor pentru fapte de coruptie, joi acestia au dat un nou vot prin care au respins respectivele propuneri. Astfel, faptele de coruptie, precum darea sau luarea de mita, traficul si cumpararea de influenta, au fost excluse de la a fi gratiate.Tot joi, senatorii juristi au respins un alt amendament al lui Traian Basescu prin care acesta propunea gratierea celor condamnati la inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu si au votat impotriva propunerii ca persoanele condamnate pentru conflict de interese sa fie, de asemenea, gratiate.Aproximativ 1.000 de persoane au protestat miercuri seara in fata Guvernului fata de amendamentele privind gratierea persoanelor pentru fapte de coruptie aprobate initial in Comisia juridica a Senatului, iar joi, dupa al doilea vot in care acestea au fost respinse, cateva zeci de soferi, biciclisti, dar si motociclisti au participat la protestul pe roti de la Palatul Parlamentului, unde timp de aproximativ o ora au inconjurat de mai multe ori cladirea Parlamentului.