Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, vrea un program de prevenire a infectiilor nosocomiale

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat duminica, intr-o emisiune la Digi 24 , ca infectiile nosocomiale nu sunt caracteristice doar sistemului de sanatate din Romania si ca vrea introducerea unui program de combatere si de prevenire a acestora.





"Aceste infectii nosocomiale nu sunt caracteristice doar sistemului de sanatate din Romania, la noi sunt foarte mult mediatizate", a spus Bodog, care a a anuntat ca vrea un program de combatere si prevenire a infectiilor nosocomiale





"La un moment dat, spitalele care raportau infectii nosocomiale puteau beneficia de un program care sa le ajute in a combate aceste infectii sau in a le preveni. Asta este unul dintre punctele care trebuie sa il schimbam in ceea ce priveste noua legislatie a sanatatii care va fi gata pana la sfarsitul acestui an. Vrem sa introducem un program de combatere si prevenire a infectiilor nosocomiale", a declarat Florian Bodog.