Ministrul Sanatatii: In Romania, sunt multe spitale care nu au aparatura, iar altele detin si nu o pot folosi / Sunt si manageri slab pregatiti

"Am solicitat o informare daca exista echipamente achizitionate, dar care nu sunt folosite. Sunt 17 echipamente de angiografie care stau in mare parte nefolosite, pentru ca ele au fost cumparate pe proiecte de cercetare si nu s-au achizitionat consumabile", a spus Bodog.

In acelasi interviu, a spus ca in Romania sunt si manageri prost pregatiti, dar asta si pentru ca multi manageri au avut interimate si nu au avut timp sa faca planuri de management.

"In Romania, sunt si manageri slab pregatiti", a mai spus ministrul.

In context, a mentionat ca toate posturile de manager care tin de Ministerul Sanatatii vor fi scoase la concurs, in schimb nu poate organiza concurs pentru ocuparea posturilor in toate spitalele din Romania.