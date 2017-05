Un tanar a fost batut de un sofer intr-un microbuz de calatori din Branesti

Un tanar de 21 de ani a fost batut, sambata dimineata, de un sofer de microbuz de pe linia Branesti Ilfov - Bucuresti, din cauza ca a vrut sa plateasca cu un leu mai putin pentru calatorie. Scena a fost filmata si postata pe o retea de socializare de un pasager, care sustine ca soferul l-a bruscat pe baiat si i-a cerut sa coboare din masina daca nu ii convine tariful, scrie News.ro.





Potrivit femeii care a surprins intreaga scena care a avut loc in dimineata de sambata, baiatul s-a urcat in maxi-taxi vorbind la telefon si i-a platit soferului cursa, insa i-a spus celui cu care vorbea la telefon ca i-a oprit trei lei, in loc de doi, asa cum fac ceilalti soferi, pana la locul in care voia sa ajunga, un traseu mai scurt.





Soferul i-ar fi spus acestuia sa coboare din masina daca nu ii convine, baiatul refuzand, moment in care soferul l-a luat de maneca si l-a bruscat, injurandu-l in acelasi timp.





In imagini se observa cum baiatul vrea sa coboare din maxi-taxi, iar soferul incepe sa-l loveasca cu picioarele, impingandu-l afara din microbuz.





Potrivit Politiei Locale Branesti, baiatul a depus o reclamatie impotriva soferului care l-a agresat.