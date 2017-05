Rechizitoriu - Partida de vanatoare la care colonelul SPP Petre Soare a impuscat accidental un om a fost organizata la solicitarea colonelului

Procurorii militari arata in rechizitoriul prin care l-au trimis in judecata pe colonelul Petre Soare de la Serviciul de Protectie si Paza-Biroul Prahova ca partida de vanatoare la care a impuscat mortal o persoana cu o arma care nu era a sa, ci a victimei, si fara sa aiba dreptul legal de a o folosi, a fost organizata la solicitarea acestuia, desi nu avea permis de port arma, relateaza News.ro.





Potrivit procurorilor militari, ultima goana in urma careia fostul colonel SPP a impuscat accidental un participant, Ion Popa, in ianuarie 2012, a avut loc la solicitarea acestuia. Ulterior, el a sustinut ca seful SPP, generalul Lucian Pahontu, l-ar fi impuscat mortal pe Popa si ca s-ar fi incercat musamalizarea cazului.





Din actele procurorilor a reiesit ca pe 4 ianuarie 2012, pana la producerea incidentului, au avut loc trei partide de vanatoare la care au fost impuscati patru fazani si un mistret. "Dupa terminarea partidei de vanatoare la vanat mic, s-a revenit la cantonul de vanatoare denumit Casa Vanatorului, pentru a se servi masa. Ulterior, vanatorii s-au deplasat in padurea numita Baracu, unde s-au desfasurat alte doua partide de vanatoare la mistret. La cea de-a treia goana, respectiv a doua la mistret, victima Ion Popa a parasit standul, cu intentia de a impusca un mistret, care fusese ranit de un alt vanator", se arata in rechizitoriul procurorilor militari.





Dupa impuscarea mistretului, la solicitarea lui Soare, a mai inceput o goana. "Vanatorii s-au deplasat cu masinile spre padurea Turbatu, situata la o distanta de aproximativ 2-3 km si, dupa ce au lasat masinile pe DJ 147, au mers pe un drum de tara, aproximativ 420 metri. De mentionat ca solicitarea de efectuare a acestei ultime partide de vanatoare a apartinut inculpatului colonel Soare Petre", se mai arata in rechizitoriu.





In 4 ianuarie 2012, in jurul orelor 16.45, dispeceratul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova a fost sesizat prin 112 de catre colonelul Petre Soare ca in comuna Draganesti, judetul Prahova, pe fondul de vanatoare aflat in padurea Turbatu, la o partida de vanatoare organizata de Romsilva SA - filiala Prahova, a avut loc un autoaccident soldat cu decesul numitului Ion Popa. "La fata locului s-au gasit doua arme de vanatoare, respectiv o arma de vanatoare cu alice avand doua tevi suprapuse si o arma de vanatoare cu alice, cu o singura teava. Cele doua arme se aflau pozitionate la o distanta de 70 cm de cadavrul lui Popa. (...) Ambele arme aveau sigurantele de tragere in pozitia dezasigurat. Initial, urmarirea penala a avut ca obiect cercetarea unui autoaccident de vanatoare, avandu-se in vedere apelul telefonic si afirmatiile lui Petre Soare", mai arata procurorii in rechizitoriu.





Anchetatorii au mai stabilit ca fostul ofiter SPP nu a avut permis de vanatoare si prin urmare nu a avut calitatea de vanator, el fiind doar candidat. Avand in vedere aceste lucruri, Soare a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj.





In august 2016, cand ancheta a fost preluata de procurorii Parchetului general si Soare a fost pus sub acuzare, colonelul a declarat la un post de televiziune ca nu el l-a impuscat pe Popa, ci focul a fost tras dinspre seful SPP, generalul Lucian Pahontu, participant si el la respectiva partida de vanatoare. "Am auzit doua focuri de arma(...). L-am vazut pe Popa cu o arma in mana si una pe umar. Merg 5-6 metri spre el si l-am vazut ca tresare. A scapat arma jos, a stat cinci secunde si a cazut pe spate (...) L-am sunat pe generalul Pahontu si nu mi-a raspuns. L-am sunat pe sofer apoi (...). Mi-a raspuns, a venit si a incercat si el sa-l sune pe domnul general si nu i-a raspuns nici lui. A scos portavocea din masina si a anuntat ca e incident de tragere. La doua minute, vad ca apare din directia din care a venit glontul generalul Pahontu (...). Ma uitam la el, el era speriat si soferul Avram i-a spus ca nu mai e nimic de facut. Pahontu ramane un pic descumpanit si imi spune ca pleaca sa aranjeze. Isi schimba tonul apoi si-mi spune sa le spun vanatorilor ca nu a fost acolo si de Popa sa zic ca s-a autoaccidentat(...). Nu stiam ce sa fac", a sustinut Petre Soare la Antena 3.





In 24 martie 2017, procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Petre Soare, colonel la Serviciul de Protectie si Paza - Biroul Prahova, pentru ucidere din culpa, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. "Mentionam ca inculpatul a detinut arma de vanatoare (apartinand victimei) fara a avea dreptul. Totodata, acesta a executat focul de arma in scopul practicarii vanatorii in conditiile in care nu avea calitatea de vanator si nu indeplinea conditiile cerute de art. 27 din Legea nr. 407/2006 a vanatorii si protectiei fondului cinegetic", se arata intr-un comunicat al Biroului de informare si relatii publice de la Parchetul instantei supreme.





In acest caz au fost audiate mai multe persoane si s-a dispus efectuarea mai multor expertize medico-legale si criminalistice. Dosarul a fost inaintat spre solutionare Tribunalului Militar Bucuresti.