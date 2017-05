VIDEO Protestele din Romania, date ca exemplu in America

Protestele de marti seara, dupa ce majoritatea PSD din Comisia juridica din Senat a votat gratierea faptelor de coruptie, au atras atentia presei internationale. Romanii au fost dati ca exemplu de catre moderatoarea Rachel Maddow pe postul de televiziune MSNBC, care a vorbit despre hotararea "copiilor nebuni" de a lupta impotriva legalizarii coruptiei.

Jurnalista a facut o scurta istorie a perioadei comuniste si a descris Revolutia din 1989. Apoi ea a continuat cu protestele din februarie. Aceasta a subliniat ca liderul partidului de guvernamant, Liviu Dragnea, are probleme penale ce nu-i permit sa devina premier, motiv pentru care PSD incearca sa legalizeze coruptia.





"Efectiv au încercat să legalizeze corupţia. Asta a fost în februarie. Şi aproape că reuşiseră, dacă nu ar fi fost nişte copii nebuni care să iasă pe străzi. Priviţi ce s-a întâmplat în februarie în România. Deşi în februarie în România este frig, priviţi ce s-a întâmplat, câte sute de mii de oameni au ieşit pe străzi”, a relatat jurnalista.





Maddow a apreciat tenacitatea romanilor, cand acestia au iesit din nou marti in strada, in urma votului Comisiei juridice din Senat privind gratierea gaptelor de coruptie- luare de mita, dare de mita si trafic de influenta.





"De data asta nu a mai durat atat de mult pentru ca Guvernul sa inteleaga mesajul. Senatul a intors votul", a spus Maddow.





Maddow a transmis cu parere de rau ca americanii nu au astfel de reactii cand vine vorba de deciziile administratiei Trump cu privire la Health Care.





"Asta a fost in Bucuresti. La noi in tara, noi nu avem o amintire recenta a unei Revolutii sangeroase, cu lideri detronati si executati. Aici nu facem asta sau nu am facut de secole. Cu toate acestea, avem mari demonstratii in capitala. Ultima mare demonstratie a fost in Washington, dupa ce a fost inaugurat noul presedinte, dar cand vine vorba de prima cea mai importanta actiune, cand vine vorba de serviciile medicale nu avem un Bucharest on Potamic, nu avem o masă mare de oameni care să iasă la protest într-un singur loc”, a spus Maddow.