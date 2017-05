Restrictii de circulatie in Capitala pentru crosul veteranilor de razboi si pentru concursul Drift Grand Prix

Traficul rutier va fi restrictionat duminica, in Bucuresti, intre orele 9.00 si 13.00, in zona Parcului Herastrau - Soseaua Kiseleff, informeaza Brigada Rutiera, pentru desfasurarea Crosului veteranilor de razboi, "VeteRUN", organizat de Ministerul Apararii de Ziua Veteranilor de Razboi si pentru aniversarea Centenarului Primului Razboi Mondial. De asemenea, in zona Pietei Constitutiei si pe bulevardele Libertatii si Unirii traficul ramane in continuare inchis pentru concursul Drift Grand Prix, potrivit News.ro.





Crosul veteranilor de razboi se va desfasura pe traseul: parcare Herastrau I (Pavilion H) - Soseaua Kiseleff (locala) - intoarcere inainte de Piata Presei Libere - Soseaua Kiseleff (centrala) - Arcul de Triumf - Soseaua Kiseleff (inchidere totala) - Piata Victoriei (fara afectarea traficului rutier) - Bulevardul Aviatorilor (trotuar si banda I a sensului de circulatie dinspre Piata Charles de Gaulle spre Piata Victoriei) - Bulevardul Constantin Prezan (inchidere totala) - Soseaua Kiseleff (locala) - parcare Herastrau I (Pavilion H).





Traficul rutier va fi restrictionat intre orele 9.00 si 13.00, pe traseul de alergare si pe strazile care acced in acesta, iar parcarea nu va fi posibila in zonele mentionate si in parcarile de la Beraria H si Clubul BOA (Parcul Herastrau).





La capatul arterelor inchise circulatiei vor fi instalate garduri de protectie, precizeaza politistii.





Rutele alternative recomandate de Brigada Rutiera sunt:





- Piata Presei Libere - Bulevardul Kiseleff (pe locala) - Piata Arcul de Triumf - Bulevardul Alexandru Averescu - Bulevardul Ion Mihalache - Str. Buzesti;





- Bulevardul Ion Mihalache - Bulevardul Banul Manta - Sos. Nicolae Titulescu - Piata Victoriei - Bulevardul Iancu de Hunedoara - Sos. Stefan cel Mare;





- Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor - Bulevardul Beijing - Str. Nicolae Caramfil - Bulevardul Aerogarii - Sos. Bucuresti-Ploiesti.





Crosul veteranilor de razboi se afla la a doua editie si se va desfasura in Bucuresti, intre orele 10.00 si 12.00. In parcarea Parcului Herastrau, in zona pavilionului H, va fi organizata si o expozitie de tehnica militara.





La "VeteRUN" vor participa copiii de la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua", elevi de la Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, militari care au participat la misiuni in Afganistan, Irak si Balcanii de Vest, dar si alti copii, tineri si adulti care doresc sa-i onoreze pe veteranii de razboi.





Crosul se va desfasura pe categorii de varsta si gen, iar castigatorii primelor trei locuri la fiecare categorie vor fi premiati. Dintre castigatorii adulti (18 - 50 ani) va fi tras la sorti castigatorul unui premiu special, care consta intr-un salt cu parasuta.





La festivitatea de premiere si-au anuntat participarea, printre altii, si sportivii Ana Maria Popescu (Branza), Marian Dragulescu, Sandra Izbasa, Alina Dumitru, Roxana Cogianu, Anisoara Stanciu si Viorel Lucaci.





Tot duminica, traficul rutier va ramane in continuare inchis pentru concursul Drift Grand Prinx, pana la ora 23.00, pe traseul bulevardul Libertatii (intre Calea 13 Septembrie si bulevardul Natiunile Unite), bulevardul Unirii (intre bulevardul I.C. Bratianu si Piata Constitutiei), potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei.





In perioada in care traficul va fi inchis, soferii vor putea circula pe traseele: Calea 13 Septembrie - bulevardul Tudor Vladimirescu - bulevardul George Cosbuc - bulevardul Regina Maria - Piata Unirii, Calea 13 Septembrie - strada Izvor - strada Bogdan Petriceicu Hasdeu - Splaiul Independentei - bulevardul I.C. Bratianu, bulevardul Unirii - bulevardul I.C. Bratianu - Splaiul Independentei - Pod Bogdan Petriceicu Hasdeu - strada B.P. Hasdeu - strada Izvor.