Carmen Dan, referitor la politistul care a filmat un gandac pe birou: Este o problema ca exista acea insecta

Ministrul a adaugat ca asteapta concluziile cercetarii interne declansate de catre superiorii politistului in cauza."Daca s-a luat decizia cercetarii, eu zic ca este bine. Trebuie sa se analizeze in ce conditii a simtit politistul nevoia sa filmeze acea insecta. Ca exista acea insecta este o problema. Si tocmai de aceea astept si eu sa vad concluziile acestei cercetari", a spus Carmen Dan.Un politist din judetul Teleorman este cercetat disciplinar de sefii sai dupa ce a filmat un gandac in sediul Centrului Operational si a postat imaginile pe Facebook. Imediat dupa ce s-a aflat acest lucru, sindicatul "Diamantul" a sesizat cazul agentului din Teleorman ministrului Carmen Dan, a relatat Libertatea