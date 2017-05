Ministrul Sanatatii: Sportivii profesionisti vor face o ecografie de cord

Ministerul Sanatatii are in lucru revizuirea reglementarilor privind vizitele medicale ale sportivilor profesionisti si introducerea unei ecografii de cord pentru diagnosticul precoce al unor malformatii cauzatoare de deces subit, a declarat, sambata, ministrul Florian Bodog, potrivit Agerpres.





"In saptamanile ce vor urma, comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii vor evalua toata baza legala existenta si o vor aduce la zi. In urma discutiilor cu cardiologii, care ne-au confirmat ca sunt malformatii de cord care pot cauza moarte subita, dar nu pot fi puse in evidenta prin examen clinic sau EKG, intentionam ca pentru sportivii de performanta sa introducem o ecografie de cord pentru a pune in evidenta si a diagnostica precoce eventualele malformatii. Pana acum nu exista aceasta procedura in reglementarile care privesc evaluarea medicala a sportivilor si nu stim sa se practice in strainatate", a declarat, pentru Agerpres, ministrul Bodog.





Sportivii de performanta trebuie sa efectueze, periodic, o vizita medicala, care este reglementata si de catre Ministerul Sanatatii.





"Noi am avut o discutie cu ministrul Tineretului si Sportului, domnul Marius Dunca, si consideram ca este foarte important sa prevenim astfel de incidente tragice pe terenul de sport. Daca putem sa prevenim acest lucru, trebuie sa il facem", a subliniat ministrul.





In opinia sa, dupa analiza comisiilor si elaborarea unui ordin de ministru, noua reglementare ar putea intra in vigoare in cel mult o luna.