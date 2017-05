Cum promoveaza legea educatiei un sistem anticoncurential pentru ocuparea posturilor in scoli. Studiu de caz plecat de la exemplul Cristina Tunegaru

Reamintim ca profesoara Cristina Tunegaru a anuntat joi pe Facebook ca "nu m-au inspectat, n-a venit nimeni să mă vadă la ore, să se intereseze de progresele elevilor mei, dar mă dau afară! Fără să întrebe părinții sau elevii, fără să mă anunțe măcar, un funcționar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor". Profesoara nu a spus insa ca nu are un post de titular, ci unul de suplinitor, care - potrivit legii - este temporar. Practic, un suplinitor poate fi scos legal dintr-o scoala la finalul anului scolar daca inspectoratul decide sa aloce orele respective unui profesor titular. Exact cazul de fata. Deci ce s-a intamplat a fost perfect legal. Dar este si eficient?Profesoara Cristina Tungaru, care va ramane fara postul de la Scoala gimnaziala 95 (dar va primi un altul) din toamna pentru ca va fi inlocuita de un profesor titular aflat in restrangere de activitate (de exemplu, nu mai exista ore in scoala, pentru ca nu mai sunt elevi sau clase pentru a-si acoperi norma didatica de 18 ore, n.r), a scris ca, de fapt, sistemul repartitiilor neaga dreptul la sanse egale pentru un post liber si ca "vechimea si hartiile bat competenta si interesul superior al copiilor"."E inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor sa nu tina cont de realitatea din scoala si de dorinta parintilor. Sistemul imparte arbitrar resursa umana in insideri si marginali si ia pe baza acestei distinctii decizii care pot afecta viitorul unor copii. Problema e mult mai ampla decat cazul meu individual, in fiecare an acest sistem atavic de angajare prin "repartitie" exact ca in comunism exclude tineri valorosi care pot reprezenta schimbarea pe care ne-o dorim in educatia publica. Pentru ca posturile dispar inainte de concursurile care ajung un teatru absurd: sute de profesori se bat pe niciun post, concureaza pentru palmares. E o discutie pe care trebuie sa o avem calm dincolo de imixiuni politice, chiar cu riscul de a ciufuli orgolii si cariere cladite pe manuirea experta a regulamentelor", a scris vineri Cristina Tunegaru pe Facebook.Fostul purtator de cuvant al Inspectoratului Scoalar al municipiului Bucuresti, Marian Banu, a explicat pentru Hotnews nu numai ca profesorul titular are intaietate, dar ca scoala ar incalca legea daca refuza transferul."Exista un proces stabilit prin metodologie. Intai se rezolva problemele legate de situatia profesorilor titulari, pentru ca sunt profesori titulari care raman fara catedre, apoi se face transferul titularilor, dupa care urmeaza problema legata reconversia profesionala. In sedinta publica, daca sunt ramase posturi libere, se face o strigare a profesorilor in functie de media obtinuta, iar acestia isi aleg scoala. Scoala aceea are un post care este viabil patru ani, iar profesorul suplinitor se poate duce la scoala aceea si se poate titulariza acolo. Ideea este ca directoarea nu poate refuza dreptul unui titular sa isi faca catedra la o anumita scoala.Este o mobilitate extrem de complexa, dar niciodata nu va avea un suplinitor intaietate in fata unui titular. Postul doameni Tunegaru a fost luat de o profesoara titular pentru reintregirea normei. Un director care refuza sa dea orele libere incalca legea si este implicare penala", a explicat profesorul Marian Banu.Legea 1 pe 2011 (articolul 254) prevedea atunci cand a fost adoptata ca posturile didactice se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant. Ceea ce inseamna ca scoala avea cuvantul decisiv, prin Consiliul de Administratie din care fac parte si reprezentanti ai parintilor, aducand decizia cat mai aproape de comunitate. Ulterior, in 2014, Legea Educatiei a fost modificata in sensul in care "in invatamantul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate se ocupa prin concurs national organizat de inspectoratul scolar". Adica a dus decizia la inspectorat, mai indepartat de comunitate si care - prin lege - este mai politizat decat scoala respectiva.Totodata, in varianta initiala a Legii Educatiei, articolul 253 prevedea ca profesorii netitulari care au obtinut cel putin nota 7 la concursul de titularizare si au ocupat un post pot deveni titulari in anumite conditii, cu acordul scolii. Adica punea interesul copilului pe primul plan: daca profesorul suplinitor avea rezultate certificate de scoala si indeplinea standardele nationale (avea o nota peste 7 la concursul national de titularizare), putea deveni titular si continua sa predea, fara sa mai stea cu "securea inspectoratului" deasupra capului. De ce e in interesul elevului? Pentru ca lasa decizia la scoala (mai apropiata de comunitate, cu feedback direct al parintilor si elevilor fata de performanta profesorului) si pentru ca prevenea desele schimbari de profesori, care pot bulversa elevii prin stiluri diferite de predare, discontinuitate."Cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursuri de titularizare in anii 2008, 2009, 2010 si 2011, care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar,daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;b) consiliul de administratie al scolii respective este de acord", arata articolul 253 al Legii educatiei.In 2014, articolul a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta, in sensul in care "Cadrele didactice calificate, care au obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar in ultimii 6 ani si care sunt angajate cu contract individual de munca pe perioada determinata, pot fi repartizate, in sedinta publica organizata de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata in unitatile de invatamant in care sunt angajate, daca postul didactic/catedra este vacant(a) si are viabilitate".Fostul secretar de stat in Ministerul Educatiei, Oanea Badea, a explicat ce s-a incercat prin prevederile de mai sus, dar si care sunt efectele actualei legislatii."Noi, cand am scris Legea, discutam despre raporturile de munca directe dintre cadrele didactice si unitatea de invatamant, respectiv dintre angajat si angajator. Ei (guvernarea PSD, n.r.) au facut revenirea la cadrul didactic in sistem, adica la umbrela care le permite sa faca transferuri si pretransferuri, care dezavantajeaza elevii. Unul dintre elementele care duc la calitatea redusa a actului didactic este schimbarea a profesorului de prea multe ori, de la an la an. Posibilitatea acestor pretransferuri, asa cum sunt reglementate acum, care atunci nu mai erau posibile, duc la o piata neagra a posturilor. Daca vrei sa ai un post liber cu dedicatie, asa cum au readus ei legislatia, se poate. Daca ocuparea posturilor se facea printr-un concurs la nivelul unitatii de invatamnt, raportul era direct si nu mai intervenea nimeni altcineva", a explicat Oana Badea.Oana Badea a spus ca, in esenta, sistemul acesta de repartizare este acelasi ca in comunism, iar noul sistem a fost refuzat pentru ca inspectoratele si-ar fi pierdut din putere, iar guvernele si-ar fi pierdut controlul."Este un sistem perimat, acesta cu pretransferurile, venit de dinainte de Revolutie, un sistam la care nu vrea sa se renunte pentru ca avantajeaza niste tipuri de raporturi la care unii nu vor sa renunte. Inspectoratul ar fi trebui sa devina institutie care se ocupa doar de calitatea procesului didactic. In acest moment, inspectoratul scolar este o structura definita politic, este o structura care reprezinta Ministerul Educatiei, iar inspectorii trebuie sa puna in aplicare programul politic de guvernare. Inspectoratul nu are de ce intra in relatia dintre angajator si angajat. Nu s-a vrut. Este, in esenta, acelasi sistem ca in comunism, cu sedinte publice, cu repartizare. Este o institutie care are painea si cutitul in mana. Noi am vrut sa lasam automia institutiilor de invatamant in recrutarea resursei umane, dar niste oameni care lucreaza in inspectorat nu vor sa piarda forta de imparti posturi. E vorba de un pol de putere", a subliniat fostul secretar de stat."Legea educatiei in varianta din mandatul meu schimba sistemul: se privilegia interesul copilului de a avea la clasa cel mai bun profesor fata de protectia "profesorului titular". Am gandit ca prima responsabilitate a statului este fata de elev, si doar apoi fata de profesor. Degeaba tipa acum cei care cred ca mine. Trenul calitatii a trecut din 2012 si nu se va intoarce prea curand. Mafiile sindicale in cardasie cu PSD gandesc altfel. Si, se pare, majoritatea romanilor ii aproba. Asa ca... A propos: celebrul art. 253 tot noi l-am introdus. El ajuta profesorii de 100 de ori mai mult ca orice sindicat", a scris si fostul ministru al Educatiei, Daniel Funeriu, pe pagina sa de Facebook.Adriana Bucur, secretar de stat in Ministerul Educatiei, nu vede nicio problema in faptul ca un profesor titular transferat are intaietate in locul unui profesor suplinitor, indiferent de nota cu care suplinitorul a luat acesta examenul de titularizare."Nu este o problema. Este un statut de cadru didactic suplinitor care, de fapt, asta inseamna, ca in stituatii de mobilitate, in care cadre didactice titulare sunt in restrangere de activitate sau doresc sa se pretransfere, pot aparea si astfel de situatii, iar modul in care a fost prezentata (povestea profesoarei Cristina Tunegaru, nr.) este tedentioasa. Toate aceste mobilitati sunt validate in consiliile de administratie ale inspectoratelor, dupa care cadrele didactice suplinitoare sunt anuntate. Asta nu inseamna ca raman fara catedra de maine. In baza notei va fi repartizata pe o alta catedra. Consider ca este in favoarea cadrelor didactice suplinitoare faptul ca acest concurs de titularizare este recunoscut timp de 6 ani de zile, in perioada aceasta iti poti gasi o catedra vacanta pe care sa devii titular, ceea ce nu a fost in anii din urma", a declarat Adriana Bucur pentru Hotnews.Luminita Corneanu, care a fost profesor titular de Limba romana timp de noua ani si a dat examenul de titularizare de trei ori, a atras atentia pe pagina sa de facebook ca sunt prea putine posturi scoase la concurs in comparatie cu numarul locuitorilor, dar ridica semne de intrebare si asuprea modului in care se atribuie posturile."Am dat examenul de titularizare de 3 ori: in anul 2000, cand am devenit titular in orasul Filiasi, in anul 2003, cand m-am detasat prin concurs in Craiova, in anul 2005, cand am devenit titular in Craiova.Cunosc sistemul ca pe buzunarele mele.La data la care am devenit titular in Craiova - dupa contestatii! - scriam frecvent in Ramuri si Mozaicul si publicasem doua cronici literare in Dilema Veche. Eram si doctorand in litere. Da, atat de exigent este sistemul.Daca va preocupa sincer problema doamnei Tunegaru, nu-i plangeti postul de suplinitor pierdut.Urmariti peste cateva luni cate posturi de profesori titulari vor fi scoase la concurs, informati-va despre numarul de pensionati si vedeti daca bat cifrele.Intrebati-va daca e rezonabil ca intr-un oras de 2 milioane de locuitori sa fie (uneori) zero posturi scoase la concurs.Intrebati-va cum se atribuie posturile pentru suplinire, detasare, detasare in interesul invatamantului.Intervievati-i pe profesorii care iau scrisul cu 10 si pica examenul. 