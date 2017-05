Trafic ingreunat pe autostrazile A1, A2 si A3 si pe mai multe drumuri nationale din cauza ploilor torentiale

Potrivit sursei citate, traficul se desfasoara cu dificultate, din cauza ploilor abundente, pe mai multe drumuri nationale si pe autostrazile A1, A2 si A3.De asemenea, in unele zone se circula ingreunat din cauza cetii.Politistii le recomanda soferilor ca fiecare manevra in trafic sa fie efectuata numai dupa o temeinica asigurare. In situatia in care vizibilitatea in oglinzile autovehiculului este redusa din cauza stropilor de ploaie, folosirea luminilor de catre ceilalti soferi reduce riscul producerii unor accidente pe fondul neasigurarii la schimbarea directiei de mers. De aceea, recomandam ca luminile de intalnire sa fie folosite pe timpul zilei, pe toate categoriile de sosele.Conform unei informari a Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi si pana sambata instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, trecator si cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 15-20 de litri pe metru patrat si izolat 30-40 de litri pe metru patrat.