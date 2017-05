Comisarul European pentru Sanatate este foarte ingrijorat de situatia din Romania: "Rusine anti-vaccinistilor! Decesul fiecarui copil care a murit in Europa de rujeola cade in responsabilitatea celor care raspandesc astfel de minciuni in media"

SIGURANTA VACCINURILOR ESTE CONTROLATA LA NIVEL PAN-EUROPEAN

17 STATE EUROPENE AU VACCINAREA OBLIGATORIE PENTRU BOLILE COPILARIEI

VOM DISCUTA CUM SA AJUTAM IMEDIAT ROMANIA SA-SI REZOLVE CRIZA VACCINURILOR

Ne pare tuturor foarte rău pentru aceste pierderi și transmit condoleanțe familiilor. Cunosc datele care ne arată că România are mari probleme cu frecvența scăzută a vaccinării. În ultimul an, peste 4800 de cazuri de rujeolă au fost raportate în România și cifrele sunt foarte foarte îngrijorătoare. Și foarte dureroase. Sunt foarte îngrijorat în legătură cu această situație și o urmărim atent prin intermediul Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Solicit din nou României să ne spună cu ce putem ajuta. În prezent avem raportate epidemii de rujeolă în alte 15 țări europene, dar cele mai multe cazuri sunt în România. Vrem să lucrăm împreună pentru ca în România să crească nivelul de conștientizare al importanței vaccinării și care sunt posibilele consecințe ale nevaccinării.Știu că aveți o mișcare anti-vaccinare puternică și că indecizia de a vaccina este destul de mare. Dar vreau să transmit un mesaj foarte clar: vaccinarea este un instrument medical dovedit științific. Vaccinurile ne ajută să salvăm vieți! Este un fapt, nu mai este ceva dubitabil. Este un fapt! Celor care totuși nu cred: priviți în urmă cu 45 de ani când în fiecare an mureau 2,5 milioane de copii din cauza acoperirii vaccinale scăzute. E cât se poate de clar că vaccinurile sunt benefice. Sunt foarte nefericit din cauza mișcării anti-vaccinare. Aș fi mai mult decât deschis să am o întâlnire cu ei și să le explic de ce ceea ce ei susțin este înșelător.Toate vaccinurile sunt sub controlul strict al regulilor și cerințelor europene. Toate vaccinurile sunt strict controlate de către Agenția Europeană a Medicamentului. Este absolut imposibil să avem vaccinuri care să nu fi trecut printr-un control de calitate și evaluare foarte riguros. Dacă ceva s-ar întâmpla, toate acele vaccinuri ar fi imediat retrase de pe piață pentru că Uniunea Europeană are un mecanism de control foarte puternic și există control și la nivel național. Vaccinurile produse în fabrici din Europa reprezintă 80% din producția globală de vaccinuri și o parte semnificativă din vaccinurile produse în Europa sunt exportate peste tot în lume. Vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă nu am urma cele mai stricte reguli de asigurare a siguranței vaccinurilor?Desigur că vaccinurile au anumite efecte secundare pentru că sunt niște medicamente foarte specifice, dar toate aceste efecte secundare sunt strict monitorizate de experți. Nu există niciun motiv să susții că produsele medicamentoase europene sunt periculoase. După cum știți, cu mai mulți ani în urmă când se foloseau alte tehnologii au apărut câteva probleme cu unele ingrediente dar au fost imediat evaluate, vaccinurile au fost controlate și retrase de pe piață. Astăzi nimeni nu poate furniza vaccinuri în Uniunea Europeană fără un control pan-european. Vaccinurile nu sunt controlate doar la nivel național.Statele membre decid în acest subiect, dar avem o privire de ansamblu: 17 state membre UE au vaccinarea obligatorie pentru bolile copilăriei. Toate țările au propriile programe naționale de vaccinare și unele vaccinuri sunt obligatorii, altele nu. Personal susțin vaccinarea obligatorie în special în acele patologii pentru care avem vaccinuri absolut sigure și eficiente. În plus, este obligația noastră să îndeplinim Convenția drepturilor copilului. Această convenție încurajează toate statele membre să garanteze cel mai mare nivel posibil de protejare a drepturilor copilului. Nu este doar obligația părinților, ci este și obligația statelor și a guvernelor.Suntem cu toții responsabili, întreaga societate, toți producătorii de show-uri media sunt responsabili să transmită informații și explicații adevărate și corecte științific. Astăzi e foarte simplu să citești argumentele științifice pe site-urile Organizației Mondiale a Sănătății sau ECDC. Vreau să fiu foarte clar: decesul fiecărui copil care a murit în Europa de rujeolă cade în responsabilitatea celor care răspândesc astfel de minciuni în media, iar cei care fac asta fără argumente științifice sunt în egală măsură responsabili. Rușine anti-vacciniștilor! E o rușine să creezi în secolul 21 acest tip de neîncredere. Vă rog să vă gândiți la acei părinți care acum suferă din cauza unei pierderi care putea fi prevenite 100%. Vă puteți imagina durerea acestor părinți?Astăzi oamenii se simt în siguranță pentru că avem această imunitate colectivă, suntem înconjurați de această imunitate de comunitate și cei care nu sunt vaccinați sunt în siguranță tot datorită ei. Astăzi, în Brazilia rujeola a fost eradicată, dar în România nu. România este o țară dezvoltată, membră a Uniunii Europene dar unde se moare de rujeolă. În Brazilia nu mai există rujeolă și oamenii de acolo ne-au rugat să-i ajutăm cu vaccinuri împotriva febrei galbene pentru că au văzut cât de multă suferință răspândesc în jur toate aceste boli. Anti-vacciniștii ar trebui să le mulțumească celor din jur care sunt vaccinați pentru că mulțumită lor sunt și ei în siguranță. Eu sunt vaccinat pentru că astfel nu mă salvez doar pe mine, ci și pe cei din jurul meu.Sunt chirurg cardiovascular. Când operez folosesc instrumente care sunt produse de industrie. Dacă în timpul unei operații folosesc un instrument produs de, să spunem Siemens, asta înseamnă că apăr interesele Siemens? Acest tip de logică este complet absurdă. I-aș întreba pe anti-vaxxeri de ce nu dau vina pe industria auto atunci când își conduc mașinile, de exemplu? Tipul acesta de logică este pur populism.Vrem să ajutăm România să depășească această problemă care are cauze diferite. În primul rând, există puțini producători de vaccinuri și ei produc nu doar pentru Europa, ci pentru toată lumea. E foarte dificil să garantezi sustenabilitatea producției de vaccinuri fără mecanismele financiare care să permită asta. Astăzi avem un grup mare de țări decise să cumpere vaccinuri împreună și să garanteze stabilitatea resurselor financiare necesare. Ne mișcăm foarte repede în această direcție. Există șanse bune să soluționăm problema crizei vaccinurilor prin mecanisme comune de achiziție. Voi ruga statele UE să coopereze mai mult în acest domeniu și vreau să discutăm cum putem ajuta România și cum putem facilita ca alte state membre să fie solidare și să poată oferi imediat ajutor României ca să-și rezolve problema crizei vaccinurilor.Nu e ușor să discutăm această problemă fără să avem cifre reale pentru că exportul paralel este prevăzut în legislația UE și statele membre au dreptul să-l interzică doar dacă există suficiente dovezi. Dacă România are suficiente dovezi atunci poate cere Comisiei Europene să fie de acord cu o interdicție, dar discuția trebuie să aibă la bază cifre foarte concrete. O discuție telefonică nu este suficientă.