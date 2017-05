Ministrul Carmen Dan: fenomenul migrationist este sub control; vom suplimenta personalul la frontiera de sud-vest

Ministrul a raspuns unei intrebari legate de faptul ca, in acest moment, sunt detasate cadre din Jandarmerie si Politia de Frontiera catre judetele Caras-Severin si Timis, spunand ca Guvernul pregateste un act normativ in legatura cu numarul de personal necesar.

"Nu cred ca este un secret pentru nimeni ca, din punctul acesta de vedere, ne confruntam cu o problema, dar va spun cu siguranta ca, pana in acest moment, am gestionat problema. Asta nu inseamna ca, in perspectiva, nu trebuie sa gandim o politica prin care sa alocam resurse pentru a tine in siguranta si a tine intr-o zona de control aceasta problema. In perioada urmatoare, vom intra in sedinta de Guvern si cu un act normativ in sensul acesta, care priveste inclusiv rezolvarea acestui aspect. Este adevarat ca in acea zona ne-am concentrat cu alocare de resurse din alte structuri, ma refer in principal la structurile din Jandarmerie si Politia de Frontiera, dar este nevoie sa luam in calcul si suplimentarea si aprobarea unor indicatori care sa sustina aceasta activitate", a spus Carmen Dan.

Ministrul Afacerilor Interne a dat asigurari ca fenomenul migrationist este "sub control".

"In acest moment, fenomenul migrationist este sub control. In acest moment, suntem pregatiti sa facem fata si unei afluente mai mari in punctele de trecere, chiar daca noi am sporit masurile de supraveghere si vigilenta in acest moment, in acea zona, este cat de poate de ridicata", a precizat ministrul.

Carmen Dan nu a avansat un numar legat de numarul de cadre necesar, dar a explicat ca, in prima faza, se va face o redistribuire interna.