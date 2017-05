Arhiepiscopul Romano-Catolic de Bucuresti, Ioan Robu: Suntem aproape siguri ca Papa Francisc va veni anul viitor in Romania

Monseniorul Robu a declarat, vineri, la Cluj, intr-o conferinta de presa, ca Papa Francisc a primit pana in prezent trei invitatii de vizitare a Romaniei - din partea Presedintiei, a Patriarhiei Romane, precum si din partea Conferintei Episcopilor Catolici.''Nu stim cand va veni, dar suntem aproape siguri ca va veni anul viitor. Am putea sa vedem legatura care exista intre vizita Papei si beatificarea episcopilor greco-catolici pentru ca nu stim cand va veni Sfantul Parinte, dar credem ca va fi de acord Suveranul Pontif sa faca aceasta beatificare odata cu vizita in Romania. Eventualele intarzieri in procesul de pregatire a beatificarii la Roma pot fi grabite daca vizita Papei Francisc va avea un termen exact. Atunci se vor pune de acord ca tot ceea ce inseamna proces de beatificare sa fie facut intr-un timp mai scurt'', a spus arhiepiscopul Robu.La randul sau, episcopul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu, a precizat ca dosarele privind beatificarea celor sapte episcopi greco-catolici ar trebui sa intre curand ''pe masa cardinalilor''.''Pana cand nu vor intra pe masa cardinalilor aceste dosare nu putem calcula un timp. Acolo, la Vatican, cauza este in lucru, este vorba despre sapte episcopi, nu de unul, si este foarte complexa, atata timp cat mai sunt dovezi care apar pentru a demonstra beatificarea. Pana nu se incheie aceasta parte nu putem face o previziune'', a afirmat PS Florentin Crihalmeanu.Cei doi inalti prelati au participat, in perioada 3 - 5 mai, la Cluj-Napoca, la Conferinta Episcopilor Catolici din Romania, unde au fost abordate teme care au vizat si vizita Sfantului Parinte Papa Francisc in Romania sau sfintirea Catedralei din Piata Cipariu din Cluj-Napoca, dedicata Martirilor si Marturisitorilor secolului al XX-lea.