VIDEO Rupere de nori in Oradea, circulatia autoturismelor si tramvaielor, perturbata

O rupere puternica de nori a inundat, vineri seara, mai multe strazi din municipiul Oradea, apa ajungand in unele zone si la cateva zeci de centimetri, astfel incat traficul rutier a fost dat peste cap.Din cauza cantitatilor mari de apa cazute in decurs de aproximativ 30 de minute, canalizarea nu a facut fata pe strazi precum Horea, Cantemir, Decebal, Tudor Vladimirescu sau Ogorului, unde mai multi soferi au fost nevoiti sa se opreasca in trafic sau sa circule cu viteza extrem de redusa de teama ca apa ar putea intra in motorul masinilor.Si circulatia tramvaielor a fost afectata in Oradea, mijlocele de transport in comun oprindu-se pe traseu timp de cateva zeci de minute pana ce apele de pe strazi s-au retras.De asemenea, in parcarea subterana a unui centru comercial din Oradea mai multi soferi au ramas blocati pe perioada ruperii de nori neindraznind sa iasa din cauza nivelului ridicat al apei care s-a adunat la intrarea in subteran.In mai multe zone din municipiu, din cauza descarcarilor electrice s-a produs si o pana de electricitate care a durat aproximativ 30 de minute, iar ploaia a fost insotita si de grindina.Pana la ora transmiterii acestei stiri, autoritatile pentru situatii de urgenta din Bihor nu au anuntat daca exista pagube materiale in urma ruperii de nori produsa in municipiul Oradea.Judetul Bihor se afla, vineri, sub o avertizare cod galben pentru intensificari ale vantului ce poate lua aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, cantitatile de apa prognozate ar putea atinge, vineri seara,15-20 l/mp, cazand si grindina de dimensiuni mici.